Статьи автора: Полина Артемьева - страница 6

Методы продвижения бренда в социальных сетях
В современном мире социальные сети — неотъемлемая часть жизни многих людей.
Как продвигать товары на «Авито»?
Многие маркетологи недооценивают платформу «Авито», отдавая предпочтение другим маркетплейсам.
Как увеличить продажи предприятия
Рост продаж предприятия — это комплексная задача, у которой может быть много решений, в зависимости от разных факторов и особенностей компании.
Брендформанс-маркетинг: основы, инструменты, эффективность
Брендформанс (brandformance) — это подход в маркетинге, который сочетает два направления: брендинг и performance-маркетинг.
Инфлюенс-маркетинг для продвижения брендов
Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.
Ключевые элементы бренд-стратегии
Ежегодно мы видим, как меняются покупательские тренды: одни товары начинают продаваться хорошо, даже по завышенной цене, а другие — дешевеют и теряют спрос. Почему, например, многие считают лучшим вертикальным пылесосом Dyson по цене почти 100 тысяч рублей, хотя аналогичные модели с той же мощностью стоят в 10 раз дешевле? Ответ — в силе бренда и бренд-стратегии.
