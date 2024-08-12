8 (800) 333-54-78

Статьи автора: Полина Артемьева - страница 6

Методы продвижения бренда в социальных сетях
12.08.2024 15 минут 2700

В современном мире социальные сети — неотъемлемая часть жизни многих людей.

Как продвигать товары на «Авито»?
09.08.2024 10 минут 2800

Многие маркетологи недооценивают платформу «Авито», отдавая предпочтение другим маркетплейсам.

Как увеличить продажи предприятия
30.07.2024 10 минут 3452

Рост продаж предприятия — это комплексная задача, у которой может быть много решений, в зависимости от разных факторов и особенностей компании.

Брендформанс-маркетинг: основы, инструменты, эффективность
22.07.2024 15 минут 1580

Брендформанс (brandformance) — это подход в маркетинге, который сочетает два направления: брендинг и performance-маркетинг.

Инфлюенс-маркетинг для продвижения брендов
12.07.2024 10 минут 1200

Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.

Ключевые элементы бренд-стратегии
18.06.2024 10 минут 450

Ежегодно мы видим, как меняются покупательские тренды: одни товары начинают продаваться хорошо, даже по завышенной цене, а другие — дешевеют и теряют спрос. Почему, например, многие считают лучшим вертикальным пылесосом Dyson по цене почти 100 тысяч рублей, хотя аналогичные модели с той же мощностью стоят в 10 раз дешевле? Ответ — в силе бренда и бренд-стратегии.

