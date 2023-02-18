8 (800) 333-54-78

Статьи автора: Эркана Зулумова - страница 7

Как получить 80% от возможных продаж на Маркете: что влияет на продажи в Яндекс Маркете
18.02.2023 15 минут 1076

Как получить 80% от возможных продаж на Маркете: что влияет на продажи в Яндекс Маркете

В этой статье раскроем тонкости стратегии, которая позволит увеличить ваши продажи больше чем в три раза.

Какой бюджет выделить на ставки в Яндекс Маркет, для кратного роста продаж
18.02.2023 15 минут 3268

Какой бюджет выделить на ставки в Яндекс Маркет, для кратного роста продаж

У Яндекс Маркета довольно богатый внутренний арсенал для продвижения товаров. Один из самых популярных и эффективных способов вывода карточки в Топ – буст продаж.

Акции для селлеров Яндекс Маркет подбираем самые эффективные
18.02.2023 15 минут 1635

Акции для селлеров Яндекс Маркет подбираем самые эффективные

Поговорим с вами об акциях. Посмотрим, какие акции существуют и какие из них самые эффективные.

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2025
17.02.2023 15 минут 10900

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2025

2025 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.

Как собрать ключевые слова для Вайлдберриз?
23.11.2022 15 минут 11458

Как собрать ключевые слова для Вайлдберриз?

Сегодня разберем вопрос, который регулярно получаем, как от селлеров-новичков, так и от давно передвигающихся на WB продавцов

Трафареты в OZON: ставки снижены!
21.11.2022 15 минут 5743

Трафареты в OZON: ставки снижены!

Как вы знаете, летом 2022 года Озон изменил логику рекламного продвижения на своей площадке и ввёл понятие нового рекламного инструмента: “Трафареты”.

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет
13.10.2022 15 минут 3009

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет

Что такое фулфилмент простым языком для Озон, ВБ, Яндекс маркета? Это процесс того, как товар продавца становится доставленным заказом.

Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль
29.09.2022 15 минут 5805

Как составить бизнес-план продаж на МП для любой товарной ниши. Разбираем как заранее оценить скорость оборачиваемости и прибыль

За 2022 год число селлеров на маркетплейсах выросло более, чем в 5 раз, на Вайлдберисе сейчас (четвертый квартал 2022) более 700 000 селлеров.

Новые правила SEO-продвижения на WB. Что изменилось с приходом вкладки карточка NEW
28.09.2022 15 минут 2015

Новые правила SEO-продвижения на WB. Что изменилось с приходом вкладки карточка NEW

Сегодня поделимся делимся с вами изменениями в личном кабинете WildBerries, которые влияют на поисковую выдачу (SEO-выдачу), и уже сказываются на ваших продажах.

SEO продвижение товара в топ OZON и WildBerries
21.03.2022 15 минут 1894

SEO продвижение товара в топ OZON и WildBerries

Как вы знаете в маркетплейсах есть как платные методы вывода товара в топ, так и бесплатные.

ЛАЙФСТРИМЫ: Прямые эфиры на маркетплейсах. Обзор инструмента
21.03.2022 15 минут 1177

ЛАЙФСТРИМЫ: Прямые эфиры на маркетплейсах. Обзор инструмента

Помните период, когда социальные сети стали площадкой для продаж? Бренды, медийные персоны, магазины начали больше рассказывать о товарах в нативной форме через посты и сторис.

Рекламный инструмент OZON, который реально увеличивает продажи
21.03.2022 15 минут 1357

Рекламный инструмент OZON, который реально увеличивает продажи

Рекламный инструмент OZON, который влияет на продажи. Задача: Увеличить число покупателей техники Weissgauff на ОZON.

Оставьте ваши контакты для связи

Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .