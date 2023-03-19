Wildberries – востребованный, популярный маркетплейс. Чтобы получать прибыль от продаж на Валдберриз, нужно отслеживать показатели своей деятельности, анализировать их. Разобраться в статистике новичкам сложно. Без анализа невозможно сформировать портфель продаваемых товаров, нарастить прибыль.

Почему важно анализировать продажи на Wildberries?

Анализ продаж, отчетов, цифр поможет выйти товарам в топ самых продаваемых. Статистика, цифры помогут наращивать прибыль, расширять перечень реализуемой продукции. Продавец сможет сформировать портфель товаров, которые востребованы среди покупателей. Анализ отчетов выявляет имеющиеся проблемы, указывает на расходы, которые можно сократить.

Ведущими критериями оценки эффективности считаются:

Число продаж.

Количество товаров в нише.

Количество отзывов, доля положительных.

Наличие в занимаемой нише крупных брендов, монополистов.

Стоимость.

Продаются ли товары за пределами маркетплейса.

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Чтобы получить достоверный результат, нужно провести детальный анализ, и только потом подбирать товары у поставщиков.

Шаг 1: Получение данных

Ориентироваться продавцу стоит на финансовую отчетность. Здесь собраны верные цифры. Остальные отчеты регулярно меняют цифры, корректируют статистику задним числом.

Чтобы найти финансовые отчеты, продавец должен перейти в личный кабинет. В левой колонке есть графа «взаиморасчеты».

В этой категории выбрать вкладку «отчеты реализации». Отчетность разбита на категории по временным интервалам:

еженедельные;

ежемесячные;

сводные по месяцу;

итоговые.

Как получить данные о продажах на Wildberries

Чтобы узнать статистику о продажах, нужно на сайте wb открыть раздел «Аналитика» в личном кабинете. Здесь собраны отчеты по 12 позициям.

В этом разделе отчетность сформирована по нескольким критериям:

1. Динамика оборачиваемости.

Детальная статистика по реализованным товарам. Отражает скорость реализации товара. Позволит своевременно пополнять склады, чтобы не потерять выручку из-за отсутствия продукции.

2. Еженедельная динамика.

Отчет отражает объем продаж, прибыль, остатки товара.

3. Продажи.

Это отчет, на который опытные продавцы смотрят в первую очередь. Он позволит выделить товары, на которые есть спрос и убыточный ассортимент, который нужно отсеять.

4. Доля брендов в продаже.

Отражает процент проданного вами товара среди конкурентов.

5. Продажи по регионам.

Изучение позволит понять, на какие склады отправить больше товаров. Мониторинг продаваемости по регионам необходим, чтобы повысить продажи. Некоторые товары хорошо продаются в регионах, их не нужно автоматически отправлять на склады Подмосковья. Здесь имеет смысл грамотно распределить ассортимент туда, где он востребован. Это даст прирост прибыли.

6. Наполненность по поставщикам.

Позволит составить график работы с поставщиками.

7. Остаток товара.

Позволяет продавцу отследить, сколько единиц товара находится на складах.

8. Отчет по КИЗам, выведенным из оборота.

Коды реализованной продукции, которая маркирована в соответствии с системой «Честный знак».

9. Забаненные товары.

Артикулы заблокированных товаров и причина блокировки.

Позволит понять, по каким причинам товар снят с продажи.

Платная приемка. Даты и цена платного хранения товаров.

Сводный отчет. Количество заказов, стоимость логистики, хранения.

10. Перечень номенклатур.

Все товары продавца, выставленные на вайлдберисе.

На wildberries для анализа продаж и оценки эффективности используется много отчетов. Анализировать все цифры сложно и долго. Для выполнения полного анализа существуют специальные сервисы.

Как получить данные о конкурентах на Wildberries

Анализ конкурентов поможет оформить карточку товаров, подобрать ассортимент, увеличить число продаж. Получение информации о конкурентах позволит узнать, кто является соперником:

монополисты;

крупные бренды с продажами за пределами маркетплейса, с выходом на внешний рынок;

внутренние бренды.

Информация о гигантах продаж находится в разделе «Продавцы».

В этой таблице можно открыть карточку любого продавца и посмотреть:

прибыль за разный период времени; динамику продаж товаров; товарную матрицу; среднюю стоимость одной единицы товара; работоспособность схемы FBO или FBS; средний чек.

Шаг 2: Анализ данных

Изучение отчетных данных и статистики по продажам конкурентов помогает оценить свои силы, конкурентоспособность. В результате полученные данные помогут выбрать нишу, разработать свою стратегию.

Анализ продаж: Как измерить успех продаж на Wildberries

Главный показатель успеха – рост количества продаж, прибыли, позиция в топе продавцов маркетплейса. Успех селлеров определяется показателями, которые отображаются в отчетах.

Показатель Значение Показатель оборачиваемости 15-20 дней Рейтинг продавца Не ниже 4 Средний чек 800 – 1400 рублей

Для измерения успеха можно использовать специализированные сервисы.

Анализ конкурентов: Как изучить конкурентов на Wildberries

Чтобы узнать, какие товары продает селлер, оказавшийся в топе, нужно кликнуть по его названию. После этого откроется таблица, которая отображает количество продаж, стоимость товара, полученную прибыль.

Пользователь может добавить селлера в категорию «избранные». Это позволит отслеживать динамику продаж компании и изучать ее маркетинговую стратегию.

Если внимательно изучать карточки потенциальных конкурентов, можно оценить:

ценовую политику конкурентов;

изменение спроса на фоне изменения стоимости;

кратность и объем поставок при обнулении стока.

Если перейти в карточку товаров конкурента, с права можно увидеть график, отражающий динамику продаж:

Шаг 3: Программы и сервисы для анализа продаж на Wildberries

Многие продавцы используют для анализа продаж специальные сервисы. Сервисы быстро формируют отчеты в доступном и понятном виде. Все цифры подаются в структурированном виде. Продавец может анализировать динамику продаж, изменение прибыли, место товара в рейтинге популярных. Сервисы могут быть платными или бесплатными. Платные предлагают развернутые и детальные отчеты. Все они подаются в простом и понятном виде. Бесплатные сервисы не отличаются широким функционалом, но отлично справляются с поставленными задачами.

Бесплатные

Wondersell. Сервис запускает через телеграм-бот. С его помощью можно бесплатно проверять прибыль, отслеживать ее в динамике. Shopstat. Анализирует нишу, деятельность конкурентов. С помощью сервиса можно выбрать нишу и сформировать портфель товаров. Маяк. Расширение к браузеру. Рассчитывает продажи за день, месяц, неделю, полугодие. Поможет определить остатки на складах, высчитает прибыль. Можно пользоваться бесплатно, если сделать более 50 запросов в день.

Платные

МаркетГуру. Сервис предлагает удобный, простой персональный кабинет. Он помогает отслеживать перемещение продаваемой продукции, наличие ее на складах. Минимальный пакет услуг стоит порядка 7700 рублей. МПСтатс. Выдает подробную аналитику по каждому товару. Все отчеты в доступной форме. Анализирует данные и выдает динамику за целый год. Минимальный пакет услуг стоит 4800. Маниплэйс.Рассчитывает средний чек, анализирует продавцов по разным параметрам (выручка за неделю, месяц, остаток на складе, средний чек, и т.д.). Отчеты могут формироваться в виде графиков для наглядности. Стоимость минимального пакета 3900.

Шаг 4: Использование данных для оптимизации продаж на Wildberries

Отчетные данные помогут выбрать стратегию для наращивания объемов продаж, привлечения целевой группы, оптимизации карточек товаров.

Как использовать данные для улучшения листингов продуктов

Статистика помогает оптимизировать листинги таким образом, чтобы покупатели могли получить максимальное количество интересующей информации. Карточка товара может содержать описание, технические характеристики, особенности использования, фото, и т.д. Нужно использовать данные о количестве просмотров, анализировать конкурентов. Продавец должен тщательно изучить, как оформлены карточки товаров топовых продавцов, какая цена на товар в них указана.

Для оптимизации карточек можно использовать «отчет с перечнем всех номенклатур». В нем есть вся информация о товарах, которые продавец продает или продавал на маркетплейсе.

Как использовать данные для улучшения маркетинговых кампаний

Статистика продаж позволит выявить слабо продаваемые и убыточные товары. Продавец поймет, на маркетинг каких товаров стоит сделать акцент. Маркетплейс – это та же витрина, которую нужно грамотно и привлекательно оформить, подать потребителю. Продавец должен изучить количество и содержание отзывов, поддерживать обратную связь с покупателями.

Если при анализе отчетов продавец выявил наличие неликвидного, невостребованного товара, стоит предложить скидки, разработать акции.

Как использовать данные для оптимизации цен

Если на аналогичный товар конкуренты предлагают более привлекательную стоимость, его продажи будут выше. Прежде, чем устанавливать цену, нужно изучить ценовую политику конкурентов в выбранной нише. Чтобы не остаться в убытке, имеет смысл рассчитать логистику и хранение.

Заключение

Успех продаж на маркетплейсе напрямую зависит от умения пользоваться внешними и внутренними аналитиками, применять разные инструменты и программы. Внутренними аналитиками называют отчеты, которые доступны продавцам в личном кабинете. Их нужно регулярно отслеживать, анализировать. Самыми значимыми являются метрики по заказам и продажам, остаткам на складе, оборачиваемости. Для упрощения можно использовать внешние аналитики, или специальные сервисы. Они экономят время, выявляют слабые стороны и неликвидный товар, подают информацию в простом, доступном виде.

Дополнительные ресурсы и инструменты

Для успеха торговли на маркетплейсе нужно упорядочить бухгалтерию. Упростить эту задачу помогут специальные сервисы:

https://e-kontur.ru.Сервис предлагает оформление бухгалтерии в режиме онлайн. Можно установить пробную бесплатную версию.

https://tochka.com/accounting/. Сервис Точка Банк самостоятельно ведет бухгалтерию, или привлекает к этому опытных специалистов.

Для анализа продаж нужно использовать цифры из отчетов раздела «Аналитика». В этом разделе селлерам доступно 13 видов отчетов. По ним можно детально проанализировать продажи.

В личном кабинете есть раздел «Финансы». Еженедельно в этом разделе появляется информация о продажах за прошедшую неделю.