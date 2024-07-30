8 (800) 333-54-78

Статьи автора: Полина Артемьева - страница 5

Как увеличить продажи предприятия
30.07.2024 10 минут 3452

Рост продаж предприятия — это комплексная задача, у которой может быть много решений, в зависимости от разных факторов и особенностей компании.

Брендформанс-маркетинг: основы, инструменты, эффективность
22.07.2024 15 минут 1580

Брендформанс (brandformance) — это подход в маркетинге, который сочетает два направления: брендинг и performance-маркетинг.

Инфлюенс-маркетинг для продвижения брендов
12.07.2024 10 минут 1200

Инфлюенс-маркетинг — это стратегия продвижения бренда, основанная на сотрудничестве с популярными блогерами и инфлюенсерами.

Ключевые элементы бренд-стратегии
18.06.2024 10 минут 450

Ежегодно мы видим, как меняются покупательские тренды: одни товары начинают продаваться хорошо, даже по завышенной цене, а другие — дешевеют и теряют спрос. Почему, например, многие считают лучшим вертикальным пылесосом Dyson по цене почти 100 тысяч рублей, хотя аналогичные модели с той же мощностью стоят в 10 раз дешевле? Ответ — в силе бренда и бренд-стратегии.

