Статьи автора: Полина Артемьева - страница 5

Рост продаж предприятия — это комплексная задача, у которой может быть много решений, в зависимости от разных факторов и особенностей компании.

Ключевые элементы бренд-стратегии

Ежегодно мы видим, как меняются покупательские тренды: одни товары начинают продаваться хорошо, даже по завышенной цене, а другие — дешевеют и теряют спрос. Почему, например, многие считают лучшим вертикальным пылесосом Dyson по цене почти 100 тысяч рублей, хотя аналогичные модели с той же мощностью стоят в 10 раз дешевле? Ответ — в силе бренда и бренд-стратегии.