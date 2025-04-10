Многие селлеры до сих пор верят, что достаточно «залить» карточку по шаблону — и Ozon сам подтянет продажи, обеспечит показы, поставит в топ. Но алгоритмы площадки давно не реагируют на типовые трафареты. Более того — они умеют их распознавать и могут в лучшем случае игнорировать такие карточки, а в худшем — отправлять их в конец каталога. Почему «трафаретный» подход перестал работать, чем это грозит в цифрах и что действительно влияет на ранжирование и кликабельность внутри платформы — рассказывают эксперты агентства Шольчев.

Что такое трафаретные карточки

Под трафаретными карточками понимаются типовые описания, созданные по шаблону — с одинаковой структурой, фразами вроде «высокое качество», «удобный в использовании», «идеальное решение для…» и дежурным набором параметров. Алгоритм видит, когда один и тот же текст (или с минимальными изменениями) дублируется по сотням позиций. Это фиксируется на уровне лингвистического ядра и поведенческой реакции пользователей.

Платформа Озон расценивает такие карточки как потенциально неинтересные, без уникальной ценности. А значит, им не дают трафик — даже если вы попадаете в релевантный запрос.

Ошибки массового копирования карточек

Использование одинаковых описаний и заголовков на десятки позиций с разными артикулами

Повторение фраз-клише, которые часто встречаются в карточках конкурентовОтсутствие конкретики: нет моделей, сценариев использования, ни одного «живого» аргумента

Игнорирование уникальных характеристик или инсайтов от покупателей

Слепое копирование шаблонов от поставщика или из Excel-файлов

Все это приводит к падению охватов — карточки не набирают показы, в рекламе сливают бюджет, а в каталоге теряются среди таких же «клонированных» страниц.

Почему карточка без смысловой уникальности теряет охваты

Маркетплейс Озон учитывает глубину просмотра, поведение после клика, возврат к поиску, время на странице и другие поведенческие факторы. Если карточка не цепляет, не отвечает на вопрос пользователя, не вызывает интерес — она «гаснет» по всем метрикам. Даже хорошие цены и отзывы не вытянут шаблон, если он не работает в поисковом контексте.

Ozon старается показывать те карточки, которые максимально релевантны запросу и вызывают вовлечение. Трафареты с типовыми фразами этому не соответствуют.

Что влияет на видимость товара в каталоге Ozon в 2025

Внутренняя логика платформы строится не только на релевантности ключей, но и на поведенческих сигналах. Сейчас приоритет получают карточки:

с высокой кликабельностью (CTR в каталоге)

с высокой конверсией в заказ

с хорошей фотообвязкой и видеоконтентом

с живыми, цепляющими заголовками

с описаниями, написанными под пользователя, а не под шаблон

с активными ответами на отзывы и вопросы

Карточка товара на маркетплейсе Ozon — полноценная «лендинг-страница» внутри маркетплейса. Если она не работает как точка продаж — ранжироваться не будет.

Как писать описания

Не обязательно изобретать велосипед — достаточно отойти от формального подхода. Работают тексты, в которых:

есть четкий акцент на потребности клиента

конкретно раскрываются преимущества модели (а не абстрактные «качество и надежность»)

упоминаются сценарии использования

выделены отличия от конкурентов

использована лексика самого покупателя (поисковые фразы, реальный язык)

Дополнительно усиливает позицию использование технических характеристик, инструкций, таблиц размеров и даже историй, которые иллюстрируют товар в деле.

Как визуально отличаться?

Если в нише продаются одинаковые товары, выигрывают те, кто умеет подать по-другому:

делайте фотографии в реальном контексте: не на белом фоне, а в использовании

добавляйте видеообзоры, демонстрации функций

тестируйте галерею: первое фото критично для клика

используйте инфографику — но без фанатизма, с фокусом на ключевом преимуществе

Даже стандартная футболка может подняться в ТОП выдачи, если на фото будет показана посадка на модели, особенности ткани, реальный цвет, а не промо-рендер.