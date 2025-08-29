Без системного подхода любой бренд обречен на провал. У каждого действия должен быть смысл: зачем мы выходим в эту соцсеть, почему настраиваем таргет именно так, зачем вкладываемся в амбассадоров. Маркетинговая стратегия помогает не распыляться, точно понимать каналы роста и заранее просчитывать, где бренд будет через полгода. Заказать маркетинговую стратегию вы можете у профессионалов агентства Шольчев.

Что входит в маркетинговую стратегию:

аудит ниши, конкурентной среды и целевой аудитории

формулировка позиционирования и смыслов бренда

выбор каналов продвижения и распределение бюджета

медиаплан, контент-план, PR-инициативы

показатели эффективности и модель роста

Стратегия — это не креативная презентация с общими словами. Это рабочий документ, в котором есть конкретные цифры, сроки, каналы, задачи и воронки. С ней становится понятно, во что вкладываться, какие гипотезы тестировать, где точка безубыточности, как расти не только в охватах, но и в выручке. С грамотно разработанной стратегией все элементы бизнеса (маркетинг, продукт, продажи) начинают двигаться в одном направлении.

С чего начинается работа над стратегией

Первый этап — понять, с кем и для кого мы работаем. Бренд может продавать одно и то же, но говорить с разными сегментами по-разному. Поэтому все начинается не с идей, а с вопросов: кто покупает, как принимает решение, что влияет на выбор, через какие каналы проще достучаться. Ответы фиксируются в брифе. Он не просто помогает «понять клиента» — он задает рамки будущей стратегии.

Далее идет сбор данных. Это цифры по рынку, воронкам, юнит-экономике, рекламным кампаниям, в том числе неудачным. На этом этапе уже видны провалы в позиционировании, лишние расходы, дублирующие каналы. После аналитики стратегия дробится на спринты: что тестируем в первую очередь, какие каналы выводим в рост, где ставим контрольные точки для пересмотра гипотез.

Заказать разработку маркетинговой стратегии

Изнутри бренд часто видит не рынок, а свои привычки. Команда привязана к формулировкам, устаревшим смыслам и не замечает, как конкуренты перестраивают коммуникацию. Агентство заходит снаружи: оно не привязано к корпоративной инерции, зато вооружено свежей экспертизой, цифрами по нише и рабочими механиками из других проектов. Так можно найти реальные точки роста.

Вторая причина заказать маркетинговую стратегию у специалистов агентства Шольчев

— экономия ресурсов. Чтобы собрать стратегию in-house, придется заводить сразу несколько специалистов: бренд-стратега, медиапланера, таргетолога, копирайтера, дизайнера. А потом — управлять ими, ставить задачи, сверять метрики. Агентство закрывает весь объем под ключ, без лишней нагрузки на команду и без распыления бюджета на неэффективные гипотезы.

Если нужен результат, лучше сразу подключайте специалистов. Напишите нам — разработаем стратегию, которая гарантировано работает на прибыль.