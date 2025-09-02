На Яндекс Маркете существует несколько способов работы для продавцов: FBY (Fulfillment by Yandex), FBS (Fulfillment by Seller) и DBS (Delivery by Seller). Если первые два варианта хорошо знакомы большинству селлеров, то DBS вызывает вопросы: что это за схема, когда она выгодна и какие нюансы нужно учитывать?

Что такое модель DBS

DBS расшифровывается как Delivery by Seller, то есть доставка силами продавца. В отличие от FBY и FBS, где логистику берет на себя Яндекс Маркет, здесь именно продавец отвечает за полный цикл доставки заказа, от комплектации на своем складе до передачи покупателю.

Это означает, что селлеру придется самостоятельно организовать:

хранение товаров и сборку заказов;

упаковку по правилам Маркета;

доставку до клиента через собственную курьерскую службу или сторонние сервисы.

Когда продавцы выбирают DBS

Не всем продавцам выгодна такая схема. Есть смысл использовать ее в ситуациях, когда:

товар требует особых условий перевозки (крупногабарит, хрупкие товары, скоропортящиеся продукты);

регион доставки слабо покрыт логистикой Яндекс Маркета;

у продавца уже есть своя логистическая сеть или партнерские службы;

нужно быстрее и дешевле доставлять заказы в конкретном регионе.

Таким образом, DBS подходит бизнесам, у которых логистика — сильная сторона, и они могут контролировать процесс лучше, чем маркетплейс.

Преимущества модели DBS

При переходе на DBS селлер на Яндекс.Маркет получает следующие плюсы:

Можно выбрать курьерскую службу, задать собственные маршруты, комбинировать варианты доставки.

Селлер отвечает за упаковку, скорость и сервис, поэтому проще управлять репутацией бренда.

Иногда через DBS можно доставить туда, где нет складов и служб Яндекс Маркета.

На собственных мощностях доставка может обходиться дешевле, чем через FBY/FBS.

Недостатки и риски DBS

Но есть и обратная сторона:

Все претензии за задержки и ошибки ложатся на магазин.

Нужен склад, сотрудники для комплектации и доставка.

Сложнее управлять пиками спроса. Во время акций и сезонов нагрузка резко растет, и без резервных мощностей можно не справиться.

Яндекс строго контролирует качество — сроки доставки, подтверждение статусов, корректность упаковки. Нарушения сразу снижают рейтинг магазина.

Как происходят продажи в DBS

Схема выглядит так:

Покупатель оформляет заказ на Яндекс Маркете.

Информация поступает продавцу в личный кабинет.

Магазин сам собирает, упаковывает и подготавливает товар.

Продавец передает заказ в свою доставку или партнерскую службу.

Курьер привозит покупателю заказ, статус закрывается в системе.

Все шаги фиксируются в интерфейсе Маркета, и покупатель видит, где находится его заказ.

Сравнение DBS, FBS и FBY

Чтобы лучше понять разницу, сравним модели:

FBY (Fulfillment by Yandex) — продавец отправляет товары на склад Маркета, а дальше Яндекс берет на себя хранение и доставку.

FBS (Fulfillment by Seller) — товары хранятся у продавца, но доставку курирует Яндекс — продавец только отгружает посылки в партнерские службы.

DBS (Delivery by Seller) — продавец делает все сам, включая доставку до клиента.

Таким образом, DBS — самый «самостоятельный» вариант работы.

Требования Яндекс Маркета к DBS

Чтобы магазину подключиться к DBS, нужно соответствовать ряду условий:

соблюдать заявленные сроки доставки;

предоставлять покупателю трек-номер или другой способ отслеживания;

гарантировать качество упаковки и комплектности;

обеспечивать возвраты по правилам Маркета.

Яндекс регулярно проверяет показатели продавцов и может ограничить работу, если нарушений слишком много. Для компаний с сильной логистикой DBS может быть выгоднее и надежнее, чем стандартные схемы. Но если бизнес только выходит на маркетплейсы и не имеет опыта в доставке, проще начинать с FBY или FBS.