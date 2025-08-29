Юнит-экономика позволяет считать прибыльность каждого произведенного и реализованного юнита: партии, изделия, SKU или производственного цикла. В производстве она фиксирует не просто себестоимость, а структуру затрат, рентабельность единицы, окупаемость каналов сбыта и масштабируемость модели. Без этого анализа невозможно понять, на чем бизнес зарабатывает, а на чем теряет при росте.

Правильно выстроенная юнит-экономика — это управляемое ценообразование, верификация производственного плана, снижение риска кассовых разрывов и основа для инвестиционной модели.

Что такое производственная юнит экономика

В юнит-экономике производства под юнитом понимается конкретная единица продукта или производственного действия, на которую можно отразить все затраты и доход. Это может быть одно изделие, упаковка, партия, номенклатурная единица или условный цикл (например, одна смена работы линии). Юнит выбирается не произвольно — он должен совпадать с логикой учета, системой сбыта и структурой выручки.

Применение усредненных показателей по производству искажает картину — особенно при смешанном выпуске или широкой линейке SKU. Один товар может быть маржинальным, а другой — уходить в минус уже на уровне переменных издержек. Поэтому юнит-экономика требует раздельного расчета по каждому SKU, партионности, сезонности и условиям отгрузки, а в случае кастомизированного или контрактного производства — учета индивидуальной себестоимости по заказу.

Из чего состоит юнит-экономика производства

Юнит-экономика строится на точной декомпозиции всех затрат и доходов, привязанных к производственной единице. Сначала — переменные издержки: сырье, упаковка, транспорт, энергоемкость, затраты на аренду или подряд. Затем — фиксированные: аренда, амортизация, зарплата управленческого состава, IT-инфраструктура, логистика между этапами.

Косвенные производственные расходы — отдельная зона риска. Без их корректного распределения прибыльность «на бумаге» может расходиться с фактической. В расчет юнит-экономики входят также CPA (стоимость привлечения клиента или выхода на дистрибьютора), стоимость каналов реализации и возвраты. Финальный блок — юнит-доход (средний чек по единице) и юнит-прибыль, уже после учета всех расходов. Именно она показывает, стоит ли масштабировать продукт, линию или канал.

Что дает расчет юнит-экономики производителю

С рассчитанной юнит экономикой управление производством из интуитивного становится метрическим. Этот инструмент позволяет принимать решения на основе конкретных данных, а не допущений. Он показывает, какие SKU можно масштабировать, какие каналы убыточны, на каком этапе теряется маржа, и где есть потенциал для роста. Юнит экономика обеспечивает:

точное понимание себестоимости по каждому продукту или партии

прозрачность структуры затрат (сырье, логистика, аренда, амортизация)

контроль рентабельности — сколько зарабатывает каждая единица

расчет точки безубыточности и прогноз окупаемости масштабирования

верификацию производственного плана с учетом экономической эффективности

аргументацию для инвесторов, банков и партнеров

снижение кассовых разрывов за счет оптимизации производственного цикла

