Работа на маркетплейсах требует строгого контроля финансов. У многих производителей, реализующих товары на маркетплейсе, есть обороты, но нет прибыли. Деньги уходят на комиссии, логистику и рекламу. Чтобы понимать, на чем магазин зарабатывает, а где теряет, используйте юнит-экономику.

Что такое юнит-экономика на Мегамаркете

Юнит-экономика — это расчет прибыли на одну единицу товара. Она показывает, сколько бизнес зарабатывает или теряет с каждой продажи. Формула такая:

Выручка с продажи – переменные расходы = маржа на единицу товара.

Но за этой формулой стоит целый набор показателей, которые влияют на результат.

Основные элементы юнит-экономики на Мегамаркете

Рассчитывать прибыль, как разницу между выручкой и закупкой, неправильно. На практике расходов куда больше, и каждая мелочь влияет на результат.

Комиссия Мегамаркета

Ставка зависит от категории. По продуктам питания и товарам повседневного спроса — ниже, по электронике и аксессуарам — выше. Помимо базовой комиссии, есть эквайринг за прием платежей и иногда плата за дополнительные услуги (например, продвижение в акциях).

Логистика

Здесь выбор модели сильно влияет на итог. При FBY (хранение на складе Мегамаркета) расходы выше, но доставка быстрее. FBS (доставка со склада продавца) дешевле, но придется соблюдать строгие сроки отгрузки. DBS (доставка силами продавца) требует собственных ресурсов. Просчитайте каждый вариант, чтобы понять, какая схема выгоднее именно для вашего товара.

Упаковка

Коробка, пленка, скотч, стикер с маркировкой — кажется мелочью, но в сумме выходит 15–30 ₽ за единицу. Если товар стоит тысячу рублей, упаковка «съедает» несколько процентов маржи. На объемах это десятки тысяч рублей в месяц.

Хранение

Если товар лежит на складе Мегамаркета, бесплатный период ограничен. Потом включается тариф за кубометр, который особенно чувствителен для крупногабаритных товаров. Кроме того, в пиковые сезоны тарифы могут расти. Чем дольше товар лежит, тем меньше реальная прибыль

Реклама

Продвижение внутри маркетплейса (поиск, карточка, рекомендации) является обязательной статьей расходов. Без нее карточка просто «теряется» в выдаче. Добавьте сюда внешние каналы — соцсети, блогеров, таргет — и получится, что рекламный бюджет легко догоняет или даже превышает комиссию площадки.

Возвраты

Один из самых недооцененных факторов. При возврате деньги возвращаются покупателю, а расходы на логистику и упаковку остаются за продавцом. Если возвратов больше 5–7 % от заказов, прибыльность категории может резко упасть. Поэтому возвраты обязательно закладывают в юнит-экономику.

Особенности юнит-экономики на Мегамаркете

Площадка молодая, и условия могут меняться, поэтому без постоянных пересчетов легко уйти в минус.

Конкуренция ниже, чем на Wildberries и Ozon, но для удержания позиций придется инвестировать в рекламу.

Некоторые категории на старте субсидируются, и этим можно пользоваться для роста.

Отзывы и рейтинг влияют на конверсию, а значит, расходы на работу с клиентами тоже должны входить в модель.

Юнит-экономика на Мегамаркете — постоянный инструмент управления бизнесом. Она показывает, какие товары приносят прибыль, а какие тянут бизнес вниз.