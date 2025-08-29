Встроенная реклама на Wildberries — это рекламные блоки, встроенные прямо в интерфейс маркетплейса: карточки в выдаче, рекомендации на страницах категорий, подборки в корзине. Эти форматы запускаются через внутреннюю рекламную платформу, работают по модели PPC, дают прямой доступ к горячему трафику и позволяют продвигать карточку не за пределами Wildberries, а внутри самого ядра продаж — рядом с конкурирующими позициями. Главное — правильно управлять ставками, сегментацией и бюджетами. Поручить настройку встроенной рекламы товара на Вайлдберриз вы можете специалистам агентства Шольчев.

Элементы встроенной рекламы на Wildberries

реклама в поиске — размещается над органической выдачей, подстраивается под ключевые фразы, учитывает историю просмотра и покупок

баннерные блоки на страницах категорий — отображаются в середине ленты, используются для продвижения массовых или сезонных позиций

реклама внутри карточек товаров — блоки «Похожие», «С этим товаром покупают», «Смотрите также»;

персонализированные рекомендации на главной и в корзине — используются системой на основе алгоритмов поведенческой персонализации

Каждый формат работает по-разному: в поиске — ставка и CTR, в карточках — поведение аудитории и контент, в рекомендациях — история пользователя. Если эти механизмы не учитывать, запуск рекламы дает только охваты, но не продажи.

Как работает алгоритм встроенной рекламы на ВБ

Встроенная реклама управляется через аукцион: каждая ставка конкурирует в реальном времени за показ в конкретном рекламном блоке. Но ставка — не единственный параметр. Алгоритм Wildberries учитывает множество факторов, и главные из них — релевантность карточки запросу, поведенческие метрики (CTR, конверсия, отказ), полнота и актуальность контента.

Рекламная система работает гибридно: сначала она проверяет соответствие карточки ожиданиям пользователя, потом ранжирует среди подходящих — по стоимости клика и эффективности. Карточки с высоким CTR могут выигрывать аукцион даже при меньшей ставке — именно поэтому важна не просто цена, а работа с заголовком, фото, ценой, отзывами.

Дополнительно учитывается:

геопозиция пользователя и доступность товара на складе

история предыдущих взаимодействий (просмотры, добавления в избранное)

конверсия карточки в конкретной категории

Алгоритм сам учится: если товар стабильно показывает низкий CTR, он будет получать меньше показов, даже при высокой ставке. Поэтому управление рекламой всегда должно идти параллельно с улучшением карточки и контента.

Преимущества сотрудничества

Мы управляем встроенной рекламой как системой: с учетом экономики товара, сезонности, поведенческих паттернов и логики выдачи. Наша задача — не просто показать карточку, а встроить ее в поток покупок с понятным ROI.

настраиваем рекламу через кабинеты с историей и рейтингом продавца

выстраиваем структуру кампаний под воронку: охват, прогрев, доработка

управляем ставками в динамике: вручную и через скрипты

сегментируем по категориям, гео и сезонным сценариям

контролируем ROI по каждому товару

прогнозируем просадки и точки роста по результатам предиктивной аналитики

регулярно адаптируем стратегию под изменения в алгоритмах платформы

Оставьте заявку — подключим встроенную рекламу на Wildberries с полной аналитикой, управлением воронкой и предсказуемой системой роста.