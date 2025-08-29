Wildbox — это аналитика для селлеров, которая показывает оборачиваемость, прибыль, движение остатков, выкуп по SKU, продажи по когорте, LTV по бренду. Платформа собирает и агрегирует данные из ЛК Wildberries и Ozon, настраивает автоматические отчеты, визуализирует юнит-экономику, а главное — показывает, где бизнес зарабатывает, а где уходит в минус. Подходит для продавцов с оборотом от 1 млн рублей, кто уже прошел этап “таблиц в экселе” и вышел на стратегическое управление ассортиментом и рекламой.

Какие данные собирает Wildbox

В Wildbox акцент на тех показателях, которые влияют на прибыль. Платформа выкачивает сырые данные из личного кабинета WB или Ozon и раскладывает по полкам: видно, где идет просадка по марже, где зависли остатки, какие товары “съедают” рекламу.

Аналитика Вайлдбокс собирает:

Продажи и выкупы по дням, складам, SKU — чтобы отследить настоящую динамику, а не суммарный оборот за месяц

Логистика и комиссии по каждому заказу — для точного расчета юнит-экономики и оценки прибыльности в разрезе SKU

Возвраты, отказы, дозаказы — чтобы увидеть, какие позиции ведут к реальному убытку

Остатки на складах, оборачиваемость, дозаказ — для контроля движения товара и предотвращения дефицита или “мертвых” позиций

Рекламные расходы и клики — по каждому товару, кампании и креативу

Отзывы и карточки — динамика по звездам, текстам, причинам снижения рейтинга

Собранные данные агрегируются, очищаются и готовятся к визуализации — так, чтобы принимать решения не по интуиции, а по цифрам.

Как устроена аналитика в Wildbox

Основной инструмент — дашборды. Они разбиты по направлениям: прибыль, реклама, остатки, карточки, логистика. Каждый блок — это живой отчет с фильтрами и детализацией до уровня SKU. Можно за секунды проверить, какой товар ушел в минус после промоакции или сколько денег съедает склад в Екатеринбурге.

Юнит-экономика собирается автоматически: платформа подтягивает затраты, выкупы, возвраты и маржу. Все расчеты уже адаптированы под специфику WB и Ozon — с их разными комиссиями, логистикой и нюансами округлений.

Отчеты можно строить по когортам, брендам, категориям, поставкам. При этом платформа не просто показывает данные, а сохраняет историю: можно сравнивать периоды, анализировать сезонность и выстраивать прогноз.

Как селлеру использовать данные Wildbox

Данные в Wildbox — это конкретные решения: оставить товар в ассортименте или заменить, увеличить закупку или остановить, усилить рекламу или отключить. Все видно на уровне SKU — не по категориям в целом, а по каждому товару в отдельности.

Аналитика обеспечивает:

Контроль ассортимента — можно сразу выделить позиции, которые приносят основную прибыль, и те, где трафик есть, но маржа уходит в минус. Удаляются “балластные” товары, перераспределяется реклама.

Планирование закупок — видно, где остатки подходят к нулю, а где товар мертво лежит на складе. Wildbox показывает реальную оборачиваемость — с учетом выкупа, а не просто отгрузки.

Оценка эффективности рекламы — через отчеты по ROI и ACOS на уровне товара, бренда, категории. Можно быстро отключить убыточные кампании и перекинуть бюджет на работающие.

Контроль юнит-экономики — платформа собирает всю затратную часть: логистика, комиссия, фулфилмент, реклама, скидки. Показатели чистой прибыли формируются автоматически.

Прогнозирование роста — по LTV, когортам, глубине повторных заказов и поведению постоянных клиентов. Можно выстраивать стратегию на основе того, как клиенты покупают, а не как выглядит общая выручка.

Если в бизнесе больше 100 SKU — ручной учет начинает тормозить. Ошибки в таблицах, запоздалые выводы, непрозрачность по каналам — все это мешает быстро принимать решения. Wildbox закрывает эту зону: цифры собираются автоматически, очищаются, систематизируются и визуализируются в понятной форме.