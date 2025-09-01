Ситуация, когда продажи на маркетплейсе снижаются, знакома многим селлерам. Еще вчера карточки приносили стабильный поток заказов, а сегодня оборот просел на десятки процентов. Причины могут быть разные: от изменения алгоритмов Маркета до ошибок внутри самого магазина. Чтобы вернуть позиции и трафик, действовать нужно системно.

Первое — исключите технические проблемы

Иногда падение связано не с конкуренцией, а с элементарными сбоями:

закончились остатки на складе и карточка скрыта из поиска;

ошибка в логистике — заказ вовремя не отгрузили, и рейтинг упал;

цена не обновилась, и товар стал неконкурентным;

блокировка карточки из-за несоответствия требованиям площадки.

Поэтому всегда сначала проверяйте остатки, цены, статусы заказов и сообщения от Маркета в личном кабинете.

Анализируйте карточки товаров

Если технически все в порядке, следующая зона риска — сами карточки. Проверяем:

фотографии — конкурентные ли они, соответствуют ли правилам Маркета;

заголовок и описание — совпадают ли с запросами покупателей;

характеристики и атрибуты — правильно ли заполнены фильтры, попадает ли товар в подборки;

отзывы — не появилось ли много негатива, на который никто не отвечает.

Даже одна «сырая» карточка способна тянуть вниз всю динамику.

Проверяйте конкурентов

Падение продаж может быть связано с тем, что конкуренты начали активнее работать.

появились новые игроки с более низкой ценой;

запущены акции и скидки, в которых вы не участвуете;

конкуренты улучшили фото или контент, и карточки стали выше в выдаче;

увеличился рекламный бюджет других продавцов.

Свои карточки нужно сравнить с топ-10 по ключевым запросам. Если вы отстали по цене или оформлению, продажи будут падать.

Реклама и продвижение

На Яндекс Маркете органики становится все меньше, и без рекламы продвигаться трудно. Поэтому:

Пересмотрите рекламные кампании, возможно, ставки устарели, и ваши карточки просто перестали показываться.

Оцените эффективность, если CTR низкий, значит, проблема в фото или заголовке.

Добавьте новые ключевые слова, потому что покупательский спрос мог сместиться.

Реклама не решит все проблемы, но без нее карточки рискуют «застрять» на дальних страницах.

Работайте с ценами и акциями

Цена остается одним из главных факторов выбора.

Проверьте, не стал ли товар конкурентов дешевле.

Рассчитайте юнит-экономику — можно ли позволить временное снижение цены ради удержания позиций.

Используйте акции Маркета — скидки, промокоды, бесплатная доставка — это повышает конверсию.

Не сохраняйте баланс, потому что демпинг без расчета маржи быстро приведет к убыткам.

Следите за рейтингом магазина

Яндекс Маркет учитывает рейтинг в поиске. Если у магазина много отмен и просрочек или падает средняя оценка, карточки автоматически теряют позиции. Обязательно нужно:

проверять обработку заказов в срок;

быстрее реагировать на возвраты;

отвечать на вопросы и негативные отзывы;

обучать персонал работе с логистикой и клиентами.

Падение продаж на Яндекс Маркете — это сигнал к проверке всех процессов. К ситуации подходите не как к проблеме, а как к задаче. Нужно найти слабое место, исправить его и вернуть товар в топ. Если самостоятельно сделать этого не удается, обращайтесь к специалистам агентства по продвижению на маркетплейсах.