Упали продажи на Яндекс Маркете
Ситуация, когда продажи на маркетплейсе снижаются, знакома многим селлерам. Еще вчера карточки приносили стабильный поток заказов, а сегодня оборот просел на десятки процентов. Причины могут быть разные: от изменения алгоритмов Маркета до ошибок внутри самого магазина. Чтобы вернуть позиции и трафик, действовать нужно системно.
Первое — исключите технические проблемы
Иногда падение связано не с конкуренцией, а с элементарными сбоями:
- закончились остатки на складе и карточка скрыта из поиска;
- ошибка в логистике — заказ вовремя не отгрузили, и рейтинг упал;
- цена не обновилась, и товар стал неконкурентным;
- блокировка карточки из-за несоответствия требованиям площадки.
Поэтому всегда сначала проверяйте остатки, цены, статусы заказов и сообщения от Маркета в личном кабинете.
Анализируйте карточки товаров
Если технически все в порядке, следующая зона риска — сами карточки. Проверяем:
- фотографии — конкурентные ли они, соответствуют ли правилам Маркета;
- заголовок и описание — совпадают ли с запросами покупателей;
- характеристики и атрибуты — правильно ли заполнены фильтры, попадает ли товар в подборки;
- отзывы — не появилось ли много негатива, на который никто не отвечает.
Даже одна «сырая» карточка способна тянуть вниз всю динамику.
Проверяйте конкурентов
Падение продаж может быть связано с тем, что конкуренты начали активнее работать.
- появились новые игроки с более низкой ценой;
- запущены акции и скидки, в которых вы не участвуете;
- конкуренты улучшили фото или контент, и карточки стали выше в выдаче;
- увеличился рекламный бюджет других продавцов.
Свои карточки нужно сравнить с топ-10 по ключевым запросам. Если вы отстали по цене или оформлению, продажи будут падать.
Реклама и продвижение
На Яндекс Маркете органики становится все меньше, и без рекламы продвигаться трудно. Поэтому:
- Пересмотрите рекламные кампании, возможно, ставки устарели, и ваши карточки просто перестали показываться.
- Оцените эффективность, если CTR низкий, значит, проблема в фото или заголовке.
- Добавьте новые ключевые слова, потому что покупательский спрос мог сместиться.
Реклама не решит все проблемы, но без нее карточки рискуют «застрять» на дальних страницах.
Работайте с ценами и акциями
Цена остается одним из главных факторов выбора.
- Проверьте, не стал ли товар конкурентов дешевле.
- Рассчитайте юнит-экономику — можно ли позволить временное снижение цены ради удержания позиций.
- Используйте акции Маркета — скидки, промокоды, бесплатная доставка — это повышает конверсию.
Не сохраняйте баланс, потому что демпинг без расчета маржи быстро приведет к убыткам.
Следите за рейтингом магазина
Яндекс Маркет учитывает рейтинг в поиске. Если у магазина много отмен и просрочек или падает средняя оценка, карточки автоматически теряют позиции. Обязательно нужно:
- проверять обработку заказов в срок;
- быстрее реагировать на возвраты;
- отвечать на вопросы и негативные отзывы;
- обучать персонал работе с логистикой и клиентами.
Падение продаж на Яндекс Маркете — это сигнал к проверке всех процессов. К ситуации подходите не как к проблеме, а как к задаче. Нужно найти слабое место, исправить его и вернуть товар в топ. Если самостоятельно сделать этого не удается, обращайтесь к специалистам агентства по продвижению на маркетплейсах.