Instagram остается эффективным каналом для привлечения трафика на маркетплейс — при условии, что кампания выстроена под конкретную механику перехода и не расходует бюджет на охваты без действия. Прямая ссылка на карточку WB, динамический креатив, автосегментация и четкая привязка к воронке — все это позволяет использовать Instagram как внешний источник продаж, особенно для новых SKU, категорий с нестабильным спросом или при запуске временных акций.

Особенности рекламы товаров Wildberries в Instagram

Instagram используется как внешний источник трафика для карточек на ВБ — с прямой привязкой к карточке, подборке или витрине. За счет гибкой настройки аудиторий и визуального характера формата, канал позволяет таргетировать не только холодный спрос, но и собирать повторные касания с вовлеченной аудиторией. Главная задача — построить кампанию так, чтобы Инстраграмм не просто приводил трафик, а усиливал карточку внутри Wildberries: через поведение пользователя, рост просмотров, сохранений и конверсий, влияющих на внутреннее ранжирование.

Как Instagram трафик работает на продажи в Wildberries

В Instagram можно собирать внешнюю аудиторию и направлять ее сразу на карточку или подборку на Wildberries. Это дает быстрые переходы на новые SKU и фиксирует поведенческую активность: просмотры, добавления в корзину, покупки. Такие действия усиливают карточку внутри платформы — она поднимается в выдаче, чаще попадает в блоки рекомендаций и получает приоритет в рекламной системе WB.

При этом Instagram закрывает задачи, которые не решает встроенная реклама: прогрев новых пользователей, тестирование офферов, запуск акций, ретаргет по вовлеченной аудитории. При правильной связке Instagram + Wildberries можно запускать продажи до появления органического спроса внутри самой платформы.

Для каких товаров лучше всего работает канал

Инстаграм эффективнее всего отрабатывает в категориях, где важен визуальный контакт, быстрота реакции и независимость от алгоритмов самой площадки:

сезонные и акционные позиции — работают на моментальном спросе, Instagram дает быстрый охват и приводит трафик в течение 1–3 дней

товары с высоким визуальным потенциалом — одежда, косметика, аксессуары лучше вовлекают через визуальный сторителлинг и нативные форматы

новинки — нет времени ждать выхода в органику Wildberries, внешний трафик сразу включает карточку в поведенческую воронку

низкоконкурентные ниши — реклама помогает быстро набрать критическую массу просмотров и покупок, которую без внешнего канала сложно получить

товары с нестабильным органическим спросом — внешняя реклама компенсирует просадки, особенно при сезонных колебаниях

категории с высоким CPM внутри WB — Instagram может давать более дешевый переход и выше ROI при точной настройке аудитории

