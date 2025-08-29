Поисковые запросы — это точка входа покупателя в маркетплейс. Именно по этим фразам WB формирует выдачу, показывает карточки и запускает рекламу. Чем лучше селлер понимает, что именно ищут пользователи, тем точнее можно выстроить заголовки, тексты, продвижение и отбор ключевых позиций для каталога.

Аналитику по запросам можно получить как из кабинета WB, так и через внешние инструменты — Wildbox, Moneyplace, MPStats. Они дают не просто список слов, а полную картину: частотность, кликабельность, конкуренцию и видимость карточки в поиске.

Какие данные доступны по поисковым запросам

Сервисы аналитики собирают и структурируют поисковую статистику. Это не только частотность слов, но и поведение пользователя после запроса — переходы, действия, покупки. Внутри отчетов можно увидеть:

ТОП поисковых фраз за выбранный период

Количество показов и переходов по каждой фразе

Позиции конкретной карточки в результатах поиска

Уровень конкуренции по ключу

Статистику по кликам, добавлениям в корзину и конверсиям

Как использовать аналитику запросов

Анализ поисковых фраз — это инструмент для работы с текстами, рекламой и ассортиментом. Если регулярно отслеживать эту информацию, можно значительно повысить видимость карточек и качество трафика. С помощью данных по запросам можно:

Подбирать ключевые фразы для заголовков, описаний и фильтров

Оценивать, где именно теряется трафик: карточка не в топе или текст не соответствует ожиданиям

Исключать из продвижения запросы с высокой ставкой и низким выкупом

Искать растущие ниши и быстро выводить под них товары

Отслеживать, по каким словам карточки начали проваливаться в выдаче

Ошибки в работе с популярными запросами из аналитики ВБ

Работа с запросами может принести стабильный поток заказов, если подход выстроен грамотно. Но в реальности многие селлеры совершают одни и те же ошибки, которые сводят эффективность к нулю или даже ухудшают позиции карточек в выдаче.

Часто в продвижение берут самые частотные фразы — без оценки конкуренции. В результате карточка не выходит в топ, реклама сжигает бюджет, а продажи не растут. Еще одна распространенная проблема — ориентация на клики вместо выкупов. Сервис может показывать хорошие охваты и CTR, но если люди не покупают, значит, фраза не соответствует ожиданиям или карточка выглядит слабее конкурентов.

Некоторые продавцы начинают добавлять в заголовки слишком много ключей, надеясь охватить сразу все. Такой подход ухудшает читаемость, снижает кликабельность и в конечном итоге может понизить карточку в выдаче. Не забывайте, Вайлдберриз учитывает не только наличие слов, но и их порядок, логику и поведение покупателей после клика.

Популярные поисковые запросы — инструмент точечной настройки карточек, рекламы и ассортимента. Аналитика показывает, какие фразы действительно приводят покупателей, какие вытягивают в топ, а какие просто сливают бюджет. Работать с запросами нужно регулярно и очень внимательно.