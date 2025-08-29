Интеграция МойСклад с маркетплейсами позволяет выстроить сквозной учет товаров, заказов и остатков в одном интерфейсе. Это помогает сократить количество ручных операций, избежать ошибок в отгрузке и обеспечить актуальные данные на всех площадках — от Wildberries и Ozon до Яндекс Маркета. Решение подходит для селлеров с большим ассортиментом, распределенными складами или собственной логистикой. Работа с заказами ускоряется, а управление ассортиментом становится прозрачным и предсказуемым.

Какие процессы автоматизируются через интеграцию

Если товар продается на нескольких маркетплейсах одновременно, система должна работать синхронно: заказы сразу подтягиваются сразу, остатки обновляются корректно, статусы передаются без задержек. Интеграция с МойСкладом выстраивает эти связи автоматически — без ручного ввода и постоянных проверок. В зону автоматизации входит:

Синхронизация остатков — обновление данных на всех витринах при каждом движении товара на складе

Импорт заказов — заказы с WB, Ozon, Яндекс Маркета и других площадок попадают в МойСклад с полной детализацией

Управление статусами — автоматическое обновление этапов: сборка, отгрузка, доставка

Ценообразование и акции — централизованное управление ценами и скидками без переключений между личными кабинетами

Формирование документов — счет, УПД, отгрузочные накладные — в пару кликов, с привязкой к каждому заказу

Распределение по складам — система сама определяет, с какого склада выполнять заказ, если их несколько

Как подключается МойСклад к маркетплейсам

Интеграция настраивается через готовые модули или с помощью API. Для WB, Ozon, Яндекс Маркета и других крупных площадок уже есть прямые коннекторы. Настройка включает выбор складов, указание форматов документов, запуск синхронизации заказов и остатков. После этого система работает в фоновом режиме, без необходимости вручную переносить данные между платформами.

Обычно запуск занимает 1–2 дня. Подключение проходит с учетом логики учета: если используются разные склады под маркетплейсы и онлайн-магазин, каждому задаются свои правила обработки. Заказы подтягиваются автоматически, система фиксирует статусы, обновляет остатки и предупреждает о проблемах — например, о несоответствии SKU или нехватке товара под сборку.

Что дает селлеру интеграция

Интеграция МойСклад с маркетплейсами снижает количество ошибок при отгрузке на 80–90% — за счет автоматической синхронизации заказов и остатков. Менеджеры перестают вручную переносить данные между кабинетами, сверять статусы и проверять, что товар действительно есть в наличии. Это экономит продавцу до 4–5 часов в день и устраняет большинство сбоев, связанных с отменами, пересортом и несвоевременной сборкой.

Запуск новых SKU на нескольких площадках занимает считанные минуты: карточки формируются на основе готового шаблона, остатки подтягиваются из системы, цены и статусы обновляются автоматически. Такой подход стабилизирует рейтинг продавца и позволяет масштабировать ассортимент без увеличения команды. Система работает в фоне, не перегружая операционные процессы.