Размещение рекламы у блогеров расширяет каналы продвижения, помогая продавцу выйти на аудиторию, которую очень сложно заполучить другими методами. Многие подписчики охотно реагируют на рекомендации авторов, поэтому показатели переходов и целевых действий зачастую лучше, чем в стандартных кампаниях.

Почему селлеры обращаются к блогерам

Подписчики воспринимают блогеров как источник личных рекомендаций, а не как рекламную площадку. Поэтому такие интеграции создают доверительный контакт с аудиторией, которая уже вовлечена в контент. Привлекаются новые покупатели, растет узнаваемость, а рекламные кампании получают дополнительный трафик из VK, RUTUBE, Telegram и других площадок.

Как продвигаются через блогеров в экосистеме Яндекса

Яндекс тестирует механизм, позволяющий подключать каналы блогеров к сетке показов рекламы из Директа. Магазины участвуют в продвижении через кампании с оплатой за конверсию. То есть списание происходит только после фактического целевого действия на сайте. Это снижает риски слива бюджета.

Процесс размещения автоматизирован. Блогеры получают реферальные ссылки, которые могут размещать в публикациях или видеороликах. Заказчику услуги не нужно подбирать авторов, согласовывать макеты и вести переговоры, поскольку распределением трафика занимается алгоритм.

Как продвигаются товары

Блогер вставляет ссылку в контент. Когда пользователь кликает по ней, алгоритм определяет, какой магазин участвует в аукционе по данному товару в кампаниях с оплатой за конверсию. Учитываются прогноз вероятности целевого действия, интересы пользователя, настройки таргетинга. Если человек оформляет заказ, списывается стоимость конверсии.

Как продвигаются магазины

Автор может разместить ссылку не на конкретную позицию, а на интернет-магазин. После перехода алгоритм выбирает оптимальную посадочную страницу: ориентируется на вероятность достижения цели, релевантность товаров интересам пользователя и настройки рекламодателя. Все дальнейшие действия происходят в рамках стандартного алгоритма Директа.

Какие блогеры участвуют в рекламе Яндекс

Партнерам разрешено подключаться только при наличии качественного контента и аудитории от 5000 подписчиков. Каналы проходят модерацию, а затем — регулярные проверки. Рекламные публикации маркируются, данные передаются в ЕРИР, а все материалы соответствуют законодательству и политике Яндекса.

Как оценивать результат продвижения через инфлюенсера

Для анализа эффективности рекламы через блогера предусмотрен отдельный срез «Вид размещения» в Мастере отчетов. Здесь можно посмотреть показы, клики, конверсии и отследить, какую долю дают ссылки блогеров. При этом рекламодатель может исключать конкретные каналы, если они дают нецелевой трафик.

Особенности размещения Яндекс рекламы у блогеров:

ссылки у блогеров отображаются в сокращенном виде;

клики в публикациях и переходы на сайт совпадают, так как используются единые отслеживаемые ссылки;

по желанию можно отключить отдельные источники;

анализ доступен прямо внутри отчетов Директа (без дополнительных инструментов).

Если вы хотите проконсультироваться с экспертами по поводу того, подходит ли вам такой же формат продвижения, обратитесь к менеджерам агентства Шольчев.