Работа на маркетплейсах кажется простой только на старте. Достаточно зарегистрироваться, загрузить карточки и запустить рекламу — так думают многие производители. Если карточки не выходят в топ, реклама уходит в минус, а конкуренты получают заказы быстрее, значит, к вопросу нужно подходить экспертно. Наши специалисты возьмут на себя всю рутинную работу на таких площадках:

Wildberries

Ozon

Яндекс Маркет

СберМегаМаркет

KazanExpress

Aliexpress Россия

Lamoda

Детский мир (онлайн-площадка)

Наша задача — превратить хаотичную торговлю в системный и прибыльный процесс.

Чем занимается специалист по продвижению на маркетплейсах

Работа наших специалистов по продвижению на маркетплейсах включает сразу несколько направлений:

Изучение ниши, конкурентов, спроса и динамики продаж.

Оформление карточек — заголовки, описания, фото, атрибуты — все под требования площадки и запросы покупателей.

SEO-оптимизацию — подбор ключевых запросов, внедрение их в карточки, чтобы поднимать позиции в поиске.

Рекламу — настройка кампаний, распределение бюджета, контроль ставок и конверсий.

Работу с отзывами — своевременные ответы на вопросы и претензии покупателей, повышение рейтинга.

Работа с акциями и ценообразованием — участие в распродажах, настройка скидок, конкурентная цена без потери прибыли.

Агентство входит в ТОП-2 рейтинга Рунета 2025 среди агентств по продвижению на маркетплейсах.

Польза от работы специалиста по продвижению для вашего бизнеса

Специалист помогает:

стабильно выводить товары в топ;

экономить бюджет на рекламе, убирая неэффективные кампании;

повышать конверсию за счет качественного контента;

поддерживать рейтинг магазина и снижать процент возвратов;

грамотно масштабировать ассортимент.

Особенности сотрудничества с агентством по продвижению производителей товаров

Сотрудничество начинается с анализа. Оцениваются товары, карточки, цены, реклама и конкуренты. После этого формируется стратегия, определяем, какие товары продвигать в первую очередь, где сосредоточить рекламный бюджет, какие карточки доработать. Далее начинается практическая часть: оптимизация контента, запуск рекламных кампаний, участие в акциях. Важный этап — регулярная аналитика. По статистике продаж и отзывам выделяются точки роста, которые позволяют производителю масштабироваться без лишних расходов. Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы обсудить передачу работы на маркетплейсе на аутсорсинг нашим экспертам.