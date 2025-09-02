Специалист по продвижению товаров на маркетплейсах
Работа на маркетплейсах кажется простой только на старте. Достаточно зарегистрироваться, загрузить карточки и запустить рекламу — так думают многие производители. Если карточки не выходят в топ, реклама уходит в минус, а конкуренты получают заказы быстрее, значит, к вопросу нужно подходить экспертно. Наши специалисты возьмут на себя всю рутинную работу на таких площадках:
- Wildberries
- Ozon
- Яндекс Маркет
- СберМегаМаркет
- KazanExpress
- Aliexpress Россия
- Lamoda
- Детский мир (онлайн-площадка)
Наша задача — превратить хаотичную торговлю в системный и прибыльный процесс.
Чем занимается специалист по продвижению на маркетплейсах
Работа наших специалистов по продвижению на маркетплейсах включает сразу несколько направлений:
- Изучение ниши, конкурентов, спроса и динамики продаж.
- Оформление карточек — заголовки, описания, фото, атрибуты — все под требования площадки и запросы покупателей.
- SEO-оптимизацию — подбор ключевых запросов, внедрение их в карточки, чтобы поднимать позиции в поиске.
- Рекламу — настройка кампаний, распределение бюджета, контроль ставок и конверсий.
- Работу с отзывами — своевременные ответы на вопросы и претензии покупателей, повышение рейтинга.
- Работа с акциями и ценообразованием — участие в распродажах, настройка скидок, конкурентная цена без потери прибыли.
Агентство входит в ТОП-2 рейтинга Рунета 2025 среди агентств по продвижению на маркетплейсах.
Польза от работы специалиста по продвижению для вашего бизнеса
Специалист помогает:
- стабильно выводить товары в топ;
- экономить бюджет на рекламе, убирая неэффективные кампании;
- повышать конверсию за счет качественного контента;
- поддерживать рейтинг магазина и снижать процент возвратов;
- грамотно масштабировать ассортимент.
Особенности сотрудничества с агентством по продвижению производителей товаров
Сотрудничество начинается с анализа. Оцениваются товары, карточки, цены, реклама и конкуренты. После этого формируется стратегия, определяем, какие товары продвигать в первую очередь, где сосредоточить рекламный бюджет, какие карточки доработать. Далее начинается практическая часть: оптимизация контента, запуск рекламных кампаний, участие в акциях. Важный этап — регулярная аналитика. По статистике продаж и отзывам выделяются точки роста, которые позволяют производителю масштабироваться без лишних расходов. Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы обсудить передачу работы на маркетплейсе на аутсорсинг нашим экспертам.