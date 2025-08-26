Правила игры на маркетплейсах меняются быстрее, чем появляются новые карточки. В 2025 году продвижение на Wildberries — это не только ставки и внешняя реклама. Алгоритмы ранжирования стали чувствительнее к выкупу, отзывам и удержанию внимания. Появились новые форматы продвижения, усилился приоритет внутренних инструментов, а автоматические механики требуют точной настройки. Чтобы оставаться в выдаче и расти в продажах, нужно выстраивать продвижение как систему — на уровне SKU, логистики, контента и рекламной стратегии.

Что изменилось в 2025 году

Продвижение на Wildberries перестало быть линейным процессом. Ставки, которые еще недавно вытягивали карточку в ТОП, больше не работают на 100%. Алгоритм ранжирования стал сложнее и опирается на поведение покупателя, а не только на бюджет. Повысилось влияние удержания, возвратов и полноты карточки. Появились новые рекламные форматы.

Алгоритмы ранжирования

Позиции карточки в поиске теперь зависят от того, насколько долго пользователь задержался на ней, пролистал ли фото, посмотрел видео и дошел ли до заказа. Удержание стало одной из главных метрик. Также система следит за динамикой выкупа — если карточка теряет продажи, она постепенно выбывает из топа, даже при высоких ставках. Стабильная работа с ассортиментом важнее краткосрочного буста.

Новые рекламные форматы внутри платформы

В 2025 году Wildberries расширил линейку внутренних инструментов: появились “продвигаемые подборки”, а также автоматические кампании под конкретные категории с таргетом на поведение пользователя. Настройка стала ближе к логике контекстной рекламы: важно не просто включить промо, а правильно задать сегменты, фильтры и цели. Форматы стали эффективнее, но требуют точной работы с аудиторией и контентом.

Снижение веса внешнего трафика без конверсии

Алгоритм начал учитывать не только объем переходов снаружи, но и то, как ведет себя пользователь после клика. Если трафик не конвертируется — карточка теряет позиции. Поэтому привлекать трафик Telegram, Avito или блогов есть смысл только при выстроенной воронке: карточка должна “принимать” покупателя, не теряя его на этапе выбора.

Ужесточение правил по отзывам и выкупам

Платформа усилила контроль за неестественными действиями: массовые однотипные отзывы, резкие скачки выкупа, синхронные оценки и комментарии — все это стало поводом для санкций. Нарушения отслеживаются автоматически, а попадание карточки в “теневой фильтр” выводит ее из выдачи даже при высоких показателях. Безопаснее использовать реальные механики стимулирования отзывов: работа с постоянными клиентами, постпродажная коммуникация, вшитые триггеры в упаковке.

Рекомендация экспертов

Продвигаться на Вайлдберриз в 2025 году нужно системно. Классические тактики, основанные на повышении ставок и массовом выкупе, больше не дают гарантированного результата. В центре — поведение покупателя: удержание, конверсия, интерес к карточке. Продвигаться стало сложнее, но прозрачнее — платформа поощряет те карточки, которые действительно работают на аудиторию. В выигрыше остаются те селлеры, кто управляет ассортиментом как бизнесом, а не как витриной.