ОКВЭД для торговли на маркетплейсе
Продажа товаров через маркетплейсы сегодня является привычным форматом для предпринимателей любого масштаба. Но перед тем как открыть магазин и загрузить первые карточки, бизнесу нужно оформить правильные коды ОКВЭД. Эти данные определяют, чем официально занимается компания или ИП, и влияют на налоги, отчетность и даже возможность подключить определенные площадки.
Зачем нужны коды ОКВЭД
ОКВЭД — это классификатор видов экономической деятельности. В момент регистрации бизнеса вы указываете, чем планируете заниматься, и в дальнейшем эти коды используются:
- площадка может запросить подтверждение, что у вас есть право на продажу выбранной категории товаров;
- банки и налоговые службы ориентируются на коды во время проверки;
- отдельные коды дают право на использование льготных режимов налогообложения;
Если коды выбраны неправильно, можно столкнуться с блокировкой карточек или проблемами в сдаче отчетности.
Какие коды подходят для торговли на маркетплейсах
Для работы с маркетплейсами подходят несколько групп кодов. Основной зависит от того, каким образом вы продаете товар (как оптовик или как розничный продавец).
- 47.91 — Розничная торговля через интернет-магазины и платформы.
- Это ключевой код для всех, кто торгует на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и других площадках.
- 46.xx — Оптовая торговля.
- Используется, если вы закупаете товары партиями и перепродаете их. Можно комбинировать с розничной торговлей.
- 47.99 — Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков.
- Дополнительный код, который иногда используют продавцы уникальных или нишевых товаров.
Как селлеру выбрать правильный код
Здесь многое зависит от модели работы:
- если вы продаете товары напрямую покупателям через маркетплейс — указывайте 47.91 как основной;
- если работаете с дистрибьюцией и партнерскими сетями — добавьте блок 46.xx;
- если ассортимент смешанный или бизнес меняется — лучше указать сразу несколько кодов, чтобы не ограничивать деятельность.
Распространенные ошибки при выборе ОКВЭД
- Указан только оптовый код, хотя фактически идет розничная продажа через маркетплейс. В этом случае могут возникнуть вопросы от налоговой.
- Не добавлены дополнительные коды, в результате бизнес расширяется, а в документах это никак не отражено.
- Указан устаревший код из старой версии классификатора — такие данные иногда не принимают.
Как поменять код ОКВЭД для маркетплейса
Добавить нужный код ОКВЭД несложно. Если вы ИП, достаточно подать заявление в налоговую, для ООО процедура чуть длиннее — вносятся изменения в устав и ЕГРЮЛ. После этого компания может официально расширять деятельность. Лучше внести дополнительные коды заранее, чтобы не возвращаться к этому в самый активный сезон продаж.