Продажа товаров через маркетплейсы сегодня является привычным форматом для предпринимателей любого масштаба. Но перед тем как открыть магазин и загрузить первые карточки, бизнесу нужно оформить правильные коды ОКВЭД. Эти данные определяют, чем официально занимается компания или ИП, и влияют на налоги, отчетность и даже возможность подключить определенные площадки.

Зачем нужны коды ОКВЭД

ОКВЭД — это классификатор видов экономической деятельности. В момент регистрации бизнеса вы указываете, чем планируете заниматься, и в дальнейшем эти коды используются:

площадка может запросить подтверждение, что у вас есть право на продажу выбранной категории товаров;

банки и налоговые службы ориентируются на коды во время проверки;

отдельные коды дают право на использование льготных режимов налогообложения;

Если коды выбраны неправильно, можно столкнуться с блокировкой карточек или проблемами в сдаче отчетности.

Какие коды подходят для торговли на маркетплейсах

Для работы с маркетплейсами подходят несколько групп кодов. Основной зависит от того, каким образом вы продаете товар (как оптовик или как розничный продавец).

47.91 — Розничная торговля через интернет-магазины и платформы.

Это ключевой код для всех, кто торгует на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и других площадках.

46.xx — Оптовая торговля.

Используется, если вы закупаете товары партиями и перепродаете их. Можно комбинировать с розничной торговлей.

47.99 — Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков.

Дополнительный код, который иногда используют продавцы уникальных или нишевых товаров.

Как селлеру выбрать правильный код

Здесь многое зависит от модели работы:

если вы продаете товары напрямую покупателям через маркетплейс — указывайте 47.91 как основной;

если работаете с дистрибьюцией и партнерскими сетями — добавьте блок 46.xx;

если ассортимент смешанный или бизнес меняется — лучше указать сразу несколько кодов, чтобы не ограничивать деятельность.

Распространенные ошибки при выборе ОКВЭД

Указан только оптовый код, хотя фактически идет розничная продажа через маркетплейс. В этом случае могут возникнуть вопросы от налоговой.

Не добавлены дополнительные коды, в результате бизнес расширяется, а в документах это никак не отражено.

Указан устаревший код из старой версии классификатора — такие данные иногда не принимают.

Как поменять код ОКВЭД для маркетплейса

Добавить нужный код ОКВЭД несложно. Если вы ИП, достаточно подать заявление в налоговую, для ООО процедура чуть длиннее — вносятся изменения в устав и ЕГРЮЛ. После этого компания может официально расширять деятельность. Лучше внести дополнительные коды заранее, чтобы не возвращаться к этому в самый активный сезон продаж.