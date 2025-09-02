Продажи на маркетплейсах давно перестали зависеть только от качества товара. Даже при идеальном описании и фото карточка может оставаться на последних страницах выдачи. Чтобы покупатель ее увидел, нужно использовать платные инструменты продвижения. Один из ключевых форматов на Яндекс Маркете — кампания «Буст Продаж». Это инструмент внутренней рекламы, который помогает поднять карточки выше в поиске, увеличить показы и получать больше заказов.

Что такое «Буст Продаж» на ЯМ

«Буст Продаж» — это рекламная кампания внутри Яндекс Маркета, которая продвигает карточки в поиске и категориях. Система работает по аукционной модели: чем выше ставка и релевантность товара, тем выше вероятность, что покупатель увидит предложение в топе.

Главная особенность — реклама встроена в выдачу. Покупатель не видит баннеров и всплывающих окон, он видит продвигаемый товар среди обычных карточек. Это повышает доверие и увеличивает вероятность клика.

Что дает кампания «Буст Продаж»

Карточки попадают на первые позиции поиска.

Новые товары быстрее получают заказы.

При участии в распродажах реклама помогает выделиться среди конкурентов.

Продавец сам задает ставки и лимиты.

Измеримый результат — есть данные о кликах, заказах и конверсии.

Без «Буст Продаж» карточка может долго оставаться незамеченной, даже если цена хорошая, а вото лучше, чем у конкурентов.

Варианты размещений в «Буст Продаж»

В поиске — товар показывается в первых строках по выбранным ключевым словам.

В категориях — продвижение в подборках и тематических блоках.

В рекомендациях — карточка показывается тем, кто уже искал похожие товары.

Для максимального эффекта кампанию лучше настраивать сразу на несколько форматов.

Как правильно настраивать кампанию

Перед запуском «Буст Продаж» убедитесь, что сами карточки полностью готовы: фотографии должны быть четкими, характеристики заполнены без ошибок, описание отвечает на ключевые вопросы покупателя. Сырая карточка даже при больших вложениях не даст результата — реклама только ускорит негатив.

Следующий шаг — выбор товаров. Начинайте с позиций, у которых уже есть хорошие отзывы и конкурентная цена. Они быстрее реагируют на продвижение и дают первые заказы. Новинки тоже можно продвигать, но тогда стратегия строится на том, чтобы быстро собрать первые клики и отзывы, даже если маржа временно ниже.

После этого определяется стратегия ставок. Обычно начинают с минимального уровня и постепенно повышают его, чтобы понять, где реклама работает эффективнее. Не забывааем о юнит-экономике! Если комиссия и расходы слишком высокие, агрессивное повышение ставок приведет к убыткам.

Финальный этап — регулярная работа со статистикой. В личном кабинете Яндекс Маркета доступны показатели кликабельности, конверсии и стоимости заказа. Если кликов много, а покупок мало, значит, нужно доработать цену или описание. Если кликов почти нет, стоит пересмотреть ставку или набор ключевых слов. Только постоянный анализ позволяет превратить кампанию в инструмент роста, а не в источник расходов.