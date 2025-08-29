Когда размещений становится больше 20–30, ручная работа с объявлениями превращается становится сложной. Дублирование информации, отслеживание статусов, корректировка цен и остатков отнимают часы. Интеграция с Авито решает это за счет прямой связи между товарной базой и платформой. Система автоматически публикует, обновляет и снимает объявления, синхронизирует остатки и позволяет управлять подачей по категориям, регионам, группам товаров.

Какие задачи решает интеграция

Интеграция с Авито упрощает управление объявлениями, особенно если ассортимент часто меняется, товары размещаются в нескольких регионах или требуется точный контроль за ценами и остатками.

Массовая загрузка товаров — объявления создаются сразу по всей товарной базе: с описаниями, фото, ценами и параметрами

Синхронизация остатков и цен — при продаже через другой канал или изменении прайса данные на Авито обновляются автоматически

Автоматическое обновление и снятие — объявления не устаревают и не теряют позиции из-за просроченных данных

Управление статусами и регионами — можно настроить, где и как будет отображаться товар: по локациям, категориям, времени показа

Запланированная подача — объявления выходят в нужное время без участия менеджера: утром, по дням недели или в рамках акции

Как подключается интеграция

Интеграция с Авито настраивается через API или с помощью партнерских сервисов. В первом случае подключение идет напрямую — по технической документации площадки. Во втором — через готовые решения, которые связывают Авито с учетной системой, CRM или МойСклад. На этапе запуска настраиваются шаблоны объявлений, логика синхронизации остатков, правила публикации по регионам и категориям. Это дает возможность контролировать все из одной точки — без ручного копирования данных в личный кабинет Авито.

Перед основным запуском делают тест: выбирается группа товаров, проверяется корректность загрузки, фото, описаний, отображения фильтров и регионов. После этого процесс масштабируется на весь каталог. Все объявления автоматически обновляются при изменении цен, остатков или характеристик. Подача идет по правилам, заданным в системе: по времени, при появлении товара на складе или по сигналу из CRM.