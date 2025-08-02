Сегодня бизнесу мало просто продавать на сайте или в офлайн-магазине. Чтобы масштабироваться, компании выходят на маркетплейсы: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и другие. Но если заказы растут, возникает проблема — данные о товарах, остатках, ценах и клиентах живут в разных системах. Решение — интеграция Битрикс24 или 1С-Битрикс с маркетплейсами.

Зачем нужна интеграция Битрикс с маркетплейсами

Интеграция превращает разрозненные каналы продаж в единую систему.

Снижается количество ошибок — остатки и цены обновляются автоматически, нет оверсела и устаревших цен.

Экономия времени — менеджеры не тратят часы на ручное дублирование данных.

Все заказы попадают в Битрикс, видно реальные продажи по каждому товару.

Контроль коммуникаций — клиентская база собирается в одном месте, удобно вести историю взаимодействий.

Фактически, интеграция дает бизнесу управляемость: все работает как единый механизм.

Какие задачи решает связка Битрикс с маркетплейсами

Обновление остатков

При продаже на маркетплейсе количество товара автоматически уменьшается и синхронизируется с Битриксом. Если продажа прошла на сайте или в рознице, данные тоже обновляются.

Управление ценами

Менять цены можно в одном интерфейсе. Все изменения синхронно уходят на маркетплейсы.

Работа с заказами

Каждый заказ из Ozon или WB создается в CRM. Менеджеры видят его так же, как заказы с сайта, и могут быстро обрабатывать.

Аналитика

Отчеты по продажам собираются в Битриксе. Вы узнаете, какие товары приносят больше прибыли, какие кампании эффективнее.

Реклама и акции

Данные по скидкам и промо можно выгружать напрямую из CRM, чтобы не дублировать руками.

Преимущества для бизнеса

Единая база клиентов и заказов

Сокращение числа возвратов из-за ошибок в остатках

Можно управлять ценами и акциями централизованно

Ускорение обработки заказов — время отклика снижается в разы

Возможность масштабировать бизнес без роста ручной работы

Интеграция Битрикс с маркетплейсами — это шаг от хаотичной торговли к системному управлению продажами. Небольшим компаниям подойдут готовые решения, крупным — индивидуальные интеграции через API. В любом случае магазин работает быстрее, прозрачнее и прибыльнее. Агентство Шольчев входит в ТОП-2 рейтинга Рунета 2025 среди агентств по продвижению на маркетплейсах. Обратитесь к нашим специалистам, чтобы получить консультацию и заказать интеграцию Битрикс24 или 1С-Битрикс с маркетплейсами.