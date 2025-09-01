Для работы на Wildberries каждый артикул должен быть промаркирован, и от качества этикетки зависит, примет ли склад поставку. Ошибка в штрихкоде или нечитабельная наклейка — и партия возвращается продавцу, что оборачивается потерей времени и денег.

Зачем нужна этикетка на ВБ

Этикетка — это идентификатор товара. По штрихкоду склад видит артикул, категорию, заказ и движение товара. Если маркировка сделана неверно, возникают ошибки при приемке: товар «теряется» в системе, не отображается на складе или блокируется к продаже.

Этикетка нужна для:

  • приемки на складе Wildberries;
  • отслеживания товара на каждом этапе;
  • корректного списания и возвратов;
  • исключения пересортицы и путаницы в заказах.

Что должно быть на этикетке Вайлдберриз

Wildberries устанавливает строгие требования к информации. На каждой этикетке должны быть:

  • Штрихкод (EAN-13 или DataMatrix) — уникальный код для товара.
  • Артикул продавца и Wildberries, чтобы товар можно было отследить в системе.
  • Наименование — лаконично, чтобы сотрудники склада понимали, что за товар.
  • Размер / цвет / характеристика, чтобы исключить ошибки в большом ассортименте.

Требования к печати этикетки Wildberries

Стандарты Wildberries:

  • печать только на белой матовой самоклеящейся бумаге;
  • минимальный размер — 58 × 40 мм (лучше уточнять в актуальных инструкциях);
  • штрихкод должен быть четким, без разрывов и смещений;
  • допускается только черный цвет печати;
  • каждая единица товара должна иметь отдельную этикетку.

Если ваша этикетка отклеится или сотрется, склад не сможет принять товар.

Как сделать этикетку для ВБ

Есть несколько вариантов:

  • Через личный кабинет Wildberries — в разделе «Поставки» формируются этикетки для каждого товара.
  • Можно использовать Excel-шаблоны и специализированное ПО для генерации.

Этикетка для Wildberries — обязательный инструмент учета. От того, насколько правильно она оформлена и наклеена, зависит приемка и дальнейшая продажа товара. Поэтому грамотная маркировка — базовый навык для каждого селлера.

