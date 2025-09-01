Для работы на Wildberries каждый артикул должен быть промаркирован, и от качества этикетки зависит, примет ли склад поставку. Ошибка в штрихкоде или нечитабельная наклейка — и партия возвращается продавцу, что оборачивается потерей времени и денег.

Зачем нужна этикетка на ВБ

Этикетка — это идентификатор товара. По штрихкоду склад видит артикул, категорию, заказ и движение товара. Если маркировка сделана неверно, возникают ошибки при приемке: товар «теряется» в системе, не отображается на складе или блокируется к продаже.

Этикетка нужна для:

приемки на складе Wildberries;

отслеживания товара на каждом этапе;

корректного списания и возвратов;

исключения пересортицы и путаницы в заказах.

Что должно быть на этикетке Вайлдберриз

Wildberries устанавливает строгие требования к информации. На каждой этикетке должны быть:

Штрихкод (EAN-13 или DataMatrix) — уникальный код для товара.

Артикул продавца и Wildberries, чтобы товар можно было отследить в системе.

Наименование — лаконично, чтобы сотрудники склада понимали, что за товар.

Размер / цвет / характеристика, чтобы исключить ошибки в большом ассортименте.

Требования к печати этикетки Wildberries

Стандарты Wildberries:

печать только на белой матовой самоклеящейся бумаге;

минимальный размер — 58 × 40 мм (лучше уточнять в актуальных инструкциях);

штрихкод должен быть четким, без разрывов и смещений;

допускается только черный цвет печати;

каждая единица товара должна иметь отдельную этикетку.

Если ваша этикетка отклеится или сотрется, склад не сможет принять товар.

Как сделать этикетку для ВБ

Есть несколько вариантов:

Через личный кабинет Wildberries — в разделе «Поставки» формируются этикетки для каждого товара.

Можно использовать Excel-шаблоны и специализированное ПО для генерации.

Этикетка для Wildberries — обязательный инструмент учета. От того, насколько правильно она оформлена и наклеена, зависит приемка и дальнейшая продажа товара. Поэтому грамотная маркировка — базовый навык для каждого селлера.