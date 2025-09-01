Этикетка для Wildberries
Для работы на Wildberries каждый артикул должен быть промаркирован, и от качества этикетки зависит, примет ли склад поставку. Ошибка в штрихкоде или нечитабельная наклейка — и партия возвращается продавцу, что оборачивается потерей времени и денег.
Зачем нужна этикетка на ВБ
Этикетка — это идентификатор товара. По штрихкоду склад видит артикул, категорию, заказ и движение товара. Если маркировка сделана неверно, возникают ошибки при приемке: товар «теряется» в системе, не отображается на складе или блокируется к продаже.
Этикетка нужна для:
- приемки на складе Wildberries;
- отслеживания товара на каждом этапе;
- корректного списания и возвратов;
- исключения пересортицы и путаницы в заказах.
Что должно быть на этикетке Вайлдберриз
Wildberries устанавливает строгие требования к информации. На каждой этикетке должны быть:
- Штрихкод (EAN-13 или DataMatrix) — уникальный код для товара.
- Артикул продавца и Wildberries, чтобы товар можно было отследить в системе.
- Наименование — лаконично, чтобы сотрудники склада понимали, что за товар.
- Размер / цвет / характеристика, чтобы исключить ошибки в большом ассортименте.
Требования к печати этикетки Wildberries
Стандарты Wildberries:
- печать только на белой матовой самоклеящейся бумаге;
- минимальный размер — 58 × 40 мм (лучше уточнять в актуальных инструкциях);
- штрихкод должен быть четким, без разрывов и смещений;
- допускается только черный цвет печати;
- каждая единица товара должна иметь отдельную этикетку.
Если ваша этикетка отклеится или сотрется, склад не сможет принять товар.
Как сделать этикетку для ВБ
Есть несколько вариантов:
- Через личный кабинет Wildberries — в разделе «Поставки» формируются этикетки для каждого товара.
- Можно использовать Excel-шаблоны и специализированное ПО для генерации.
Этикетка для Wildberries — обязательный инструмент учета. От того, насколько правильно она оформлена и наклеена, зависит приемка и дальнейшая продажа товара. Поэтому грамотная маркировка — базовый навык для каждого селлера.