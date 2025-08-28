Когда ассортимент растет, обороты идут в нескольких категориях, а реклама подключена по десяткам SKU, работа в личном кабинете перестает быть инструментом управления. Бизнес-аналитик Озон выстраивает аналитику вокруг реальных задач бизнеса — с расчетом юнит-экономики, разбором воронки, оценкой каналов и контролем по выручке, марже и остаткам.

Что делает бизнес-аналитик Ozon

Если в работе сотни SKU, десятки рекламных кампаний и несколько логистических сценариев, разрозненные отчеты из личного кабинета не дают полной картины. Бизнес-аналитик собирает все данные в единую систему и превращает их в рабочие инструменты: таблицы, дашборды, сводки с конкретными показателями по прибыли, выкупу, оборачиваемости и возвратам.

В зону ответственности аналитика входит:

Сбор и очистка данных — продажи, комиссии, логистика, рекламные расходы, возвраты, скидки

Построение дашбордов — динамика выкупа, прибыль по SKU, оборачиваемость, средний чек, возвраты

Анализ воронки продаж — путь от показа до выкупа с оценкой конверсии на каждом этапе

Оценка эффективности рекламы — по ACOS, ROI, CPA, с разбивкой по кампаниям и креативам

Выявление точек роста — анализ категорий, брендов, фасовок, сезонов, регионов

Мониторинг просадок — где падает конверсия, что влияет на снижение выкупа, как реагирует аудитория

Когда селлеры заказывают услуги бизнес-аналитика

Аналитик подключается на этапе, когда текущая модель перестает справляться с объемом данных и скоростью изменений. Как правило, запрос на услуги аналитика возникает:

На этапе запуска новой линейки — чтобы просчитать воронку, прогноз выручки и закладываемую маржу

При масштабировании — когда растет количество категорий, и нужно выстроить контроль по каждой

Если расходы на рекламу растут, а прибыль — нет — аналитик разбирает структуру расходов и отключает убыточные сценарии

Когда сложно управлять дозаказами — особенно при длинных поставках или сезонной нагрузке

Если в юнит-экономике появляются провалы — маржа “проедается” логистикой, выкуп нестабилен, возвраты растут

Когда в кабинетах нет целостной картины — а данные из WB или Ozon не стыкуются с фактом по кассе и складу

Как оформляются выводы

Основная часть работы аналитика сводится к дашбордам: визуализация ключевых метрик по выручке, марже, оборачиваемости, конверсии, выкупу и возвратам. Это может быть Power BI, DataLens или Google Data Studio — в зависимости от предпочтений команды.

Крупные блоки выносятся отдельно: юнит-экономика в разрезе SKU, эффективность рекламы, движение остатков. К каждой категории — пояснения, если есть просадка, а к каждой метрике — конкретные выводы, которые можно использовать в закупке, маркетинге или логистике. В итоге у команды появляется инструмент, который дает ответы на вопросы, что продавать, сколько вложить, когда расширяться.