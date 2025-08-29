Автореклама — это система автоматической подачи объявлений на площадках вроде Авито, Юлы, Wildberries и Ozon. Она используется тогда, когда объем размещений большой, ассортимент часто меняется или нужно удерживать объявления в верхних позициях без постоянного ручного контроля. Система берет на себя подачу, обновление, снятие и повторную публикацию объявлений — по заданным правилам и графику.

Какие задачи решает автореклама на маркетплейсе

Автореклама берет на себя все повторяющиеся действия — публикует новые карточки, обновляет старые, снимает неактуальные и перезапускает нужные по расписанию. Это особенно удобно при работе с динамичным ассортиментом, сезонными позициями или большим количеством городов.

Автоматическая подача новых позиций — система публикует объявления из товарной базы или по заранее подготовленным шаблонам

Обновление размещенных объявлений — подача в верх ленты без изменения содержания, чтобы вернуть позицию и трафик

Повторная публикация по расписанию — объявления переактивируются автоматически, без участия менеджера

Контроль остатков и статусов — система снимает с показа то, чего нет в наличии, и возвращает в ленту после обновления

Уменьшение ручной нагрузки — вместо многократного входа в кабинет и копирования данных — один раз заданный сценарий

Где используется автореклама

Автореклама востребована не только в e-commerce, но и в услугах, недвижимости и продаже автомобилей — везде, где важна максимальная видимость в ленте и актуальность информации.

Авито — подача и продвижение объявлений по товарам, услугам, недвижимости и транспорту с разбивкой по регионам

Юла — ротация позиций и автопубликация с учетом локальной конкуренции

Площадки маркетплейсов — например, категории с ручной подачей или частичной автоматизацией (некоторые локальные платформы)

Внутренние доски объявлений — сайты агентств, агрегаторы, бизнес-каталоги, где подача идет по расписанию

Как работает система авторекламы

В основе авторекламы — заранее настроенные шаблоны и сценарии подачи. Сначала задаются параметры: заголовок, описание, цена, фото, рубрика, регион и условия показа. Далее система связывается с товарной базой или CRM, чтобы автоматически подтягивать свежие данные — остатки, актуальные цены, статус наличия. Если что-то меняется, объявления обновляются без участия менеджера.

Расписание подачи настраивается в зависимости от задачи: каждый день в 9:00, раз в 72 часа, по будням или при появлении нового остатка на складе. Публикации запускаются автоматически, система отслеживает статус: активное, снятое, в обработке. При необходимости она снимает неактуальные позиции, загружает новые и держит в ленте те объявления, которые обеспечивают стабильный трафик. Все управление происходит из одного интерфейса или через API — в зависимости от платформы.