Продажи на Ozon начинаются с понимания того, что ищут покупатели. Даже качественный товар и грамотное оформление не дадут результата, если продукт не совпадает со спросом. Чтобы прогнозировать продажи и правильно выстраивать рекламу, используют аналитику поисковых запросов.

Зачем продавцу аналитика запросов на Озон

Поисковые запросы на Ozon — это зеркало реального спроса. Они показывают, чем живет аудитория в данный момент.

Понимание трендов — запросы растут быстрее, чем официальная статистика продаж.

Выбор ниши — анализ показывает, какие товары люди ищут чаще всего.

SEO карточек — запросы подсказывают ключи для названий и описаний.

Оптимизация рекламы — реклама по нерелевантным словам сливает бюджет.

Проще говоря, без аналитики продавец работает «вслепую».

Где смотреть аналитику на Ozon

У площадки есть собственный инструмент — Ozon Аналитика. Он доступен продавцам в личном кабинете. В нем можно смотреть:

частотность запросов (сколько раз слово вводили за период);

динамику — растет или падает популярность;

распределение по регионам;

сезонность;

пересечение с другими ключевыми словами.

Кроме встроенного сервиса, можно использовать сторонние инструменты (MPStats, Moneyplace и др.), но базовая информация доступна прямо на Ozon.

Как работать с данными аналитики Озон

Сначала нужн определить ключевые запросы. Начните с основной категории. Например, «рюкзак». Система покажет десятки связанных запросов: «рюкзак женский», «рюкзак школьный», «рюкзак дорожный».

Далее сегментируйте запросы. Запросы условно делятся на:

высокочастотные — дают много трафика, но там большая конкуренция;

среднечастотные — оптимальный баланс;

низкочастотные — маленькая конкуренция, но спрос ограничен.

Смотрите на цифры в динамике. Иногда запрос с маленькой частотой активно растет, и это сигнал к тесту ниши. Из полученных запросов формируются заголовок, атрибуты и описание. Чем точнее они совпадают с формулировками покупателей, тем выше карточка поднимается в поиске.

Применение аналитики запросов

Собранные запросы можно использовать для:

SEO карточек — запросы превращаются в ключевые слова для заголовков и описаний.

Рекламных кампаний — сначала тестируют десятки ключей, потом оставляют только эффективные.

Поиска новых товаров — если появляется рост по конкретным фразам, это сигнал к расширению ассортимента.

Сезонных акций — запросы показывают, когда запускать кампанию (например, «школьные рюкзаки» начинают расти в июле).

Рассмотрим пример практического применения. Продавец одежды анализирует запросы и видит рост «платье с открытой спиной». Категория еще не перегрета, конкурентов мало. Создается карточка с правильным заголовком, запускается реклама именно по этой фразе. В итоге селлер получает заказы до того, как категория стала массовой.

Аналитика запросов Ozon помогает продавцам принимать обоснованные решения на основе фактов. Она показывает, что именно ищет аудитория, какие ниши растут и как правильно оформлять карточки. Для тех, кто хочет продавать стабильно и прибыльно, работа с запросами должна стать регулярной частью стратегии, а не разовой проверкой перед запуском.