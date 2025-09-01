Аналитика запросов Озон
Продажи на Ozon начинаются с понимания того, что ищут покупатели. Даже качественный товар и грамотное оформление не дадут результата, если продукт не совпадает со спросом. Чтобы прогнозировать продажи и правильно выстраивать рекламу, используют аналитику поисковых запросов.
Зачем продавцу аналитика запросов на Озон
Поисковые запросы на Ozon — это зеркало реального спроса. Они показывают, чем живет аудитория в данный момент.
- Понимание трендов — запросы растут быстрее, чем официальная статистика продаж.
- Выбор ниши — анализ показывает, какие товары люди ищут чаще всего.
- SEO карточек — запросы подсказывают ключи для названий и описаний.
- Оптимизация рекламы — реклама по нерелевантным словам сливает бюджет.
Проще говоря, без аналитики продавец работает «вслепую».
Где смотреть аналитику на Ozon
У площадки есть собственный инструмент — Ozon Аналитика. Он доступен продавцам в личном кабинете. В нем можно смотреть:
- частотность запросов (сколько раз слово вводили за период);
- динамику — растет или падает популярность;
- распределение по регионам;
- сезонность;
- пересечение с другими ключевыми словами.
Кроме встроенного сервиса, можно использовать сторонние инструменты (MPStats, Moneyplace и др.), но базовая информация доступна прямо на Ozon.
Как работать с данными аналитики Озон
Сначала нужн определить ключевые запросы. Начните с основной категории. Например, «рюкзак». Система покажет десятки связанных запросов: «рюкзак женский», «рюкзак школьный», «рюкзак дорожный».
Далее сегментируйте запросы. Запросы условно делятся на:
- высокочастотные — дают много трафика, но там большая конкуренция;
- среднечастотные — оптимальный баланс;
- низкочастотные — маленькая конкуренция, но спрос ограничен.
Смотрите на цифры в динамике. Иногда запрос с маленькой частотой активно растет, и это сигнал к тесту ниши. Из полученных запросов формируются заголовок, атрибуты и описание. Чем точнее они совпадают с формулировками покупателей, тем выше карточка поднимается в поиске.
Применение аналитики запросов
Собранные запросы можно использовать для:
- SEO карточек — запросы превращаются в ключевые слова для заголовков и описаний.
- Рекламных кампаний — сначала тестируют десятки ключей, потом оставляют только эффективные.
- Поиска новых товаров — если появляется рост по конкретным фразам, это сигнал к расширению ассортимента.
- Сезонных акций — запросы показывают, когда запускать кампанию (например, «школьные рюкзаки» начинают расти в июле).
Рассмотрим пример практического применения. Продавец одежды анализирует запросы и видит рост «платье с открытой спиной». Категория еще не перегрета, конкурентов мало. Создается карточка с правильным заголовком, запускается реклама именно по этой фразе. В итоге селлер получает заказы до того, как категория стала массовой.
Аналитика запросов Ozon помогает продавцам принимать обоснованные решения на основе фактов. Она показывает, что именно ищет аудитория, какие ниши растут и как правильно оформлять карточки. Для тех, кто хочет продавать стабильно и прибыльно, работа с запросами должна стать регулярной частью стратегии, а не разовой проверкой перед запуском.