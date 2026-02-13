Ozon запустил инструмент, который позволяет продвигать товары через блогеров ВКонтакте прямо из личного кабинета продавца. Селлер создает задание на продвижение, а блогеры сами выбирают товар и публикуют рекламный контент у себя в аккаунтах. По сути, это influencer-маркетинг без переговоров, договоров и ручной работы — все внутри экосистемы Ozon.

Как запустить продвижение на Ozon через ВКонтакте без поиска блогеров и переговоров

Механика простая. В личном кабинете Ozon есть раздел «Внешнее продвижение». Там селлер создает задание:

выбирает товар

указывает формат публикации (пост или клип)

назначает ставку — вознаграждение блогеру за каждый заказ.

Ставка может составлять до 50% от цены товара. Например, товар стоит 2 000 рублей, ставка 25% — блогер получит 500 рублей за каждый заказ, который пришел по его рекламе.

После создания задания товар появляется на платформе VK AdBlogger. Это биржа, где блогеры ищут товары для рекламы. Они сами выбирают, что продвигать, сами создают контент, сами публикуют. Селлеру не нужно искать блогеров, вести переговоры, согласовывать креативы и разбираться с маркировкой рекламы — все это берет на себя площадка.

Статистика по заказам отображается в том же разделе личного кабинета. Видно, сколько заказов пришло, какой расход на продвижение.

Как работает оплата во внешнем продвижении Ozon: платите только за заказы

Главная особенность — оплата только за результат. Деньги списываются не за показы и не за клики, а за подтвержденные заказы. Подтвержденный заказ — это когда покупатель получил товар и не вернул его.

Сейчас Ozon субсидирует этот инструмент. То есть селлер платит только 1% от суммы вознаграждения блогеру, остальные 99% покрывает площадка.

Как это выглядит на практике:

цена товара — 1 800 ₽

ставка блогеру — 30% за заказ

вознаграждение блогеру за один заказ — 540 ₽

Если по рекламе блогера пришло 5 заказов, общее вознаграждение блогеру составит:

540 ₽ × 5 = 2 700 ₽. Но продавец платит не всю эту сумму, а только 1%: 2 700 ₽ × 1% = 27 ₽. Оставшиеся 2 673 ₽ компенсирует Озон.

Таким образом, селлер платит 27 рублей за 5 подтвержденных заказов, а все остальные расходы берет на себя площадка.

Такие условия действуют в рамках промо-периода. Субсидирование — временная мера для привлечения продавцов к новому инструменту. После его завершения экономика продвижения изменится, поэтому текущий период — хорошая возможность протестировать формат с минимальными рисками.

Какие товары реально продвигаются через блогеров ВКонтакте

Ограничений по категориям нет — можно продвигать любые товары из ассортимента. Но есть логика, которая влияет на результат.

Блогеры сами выбирают, что рекламировать. Обычно они охотнее берут товары, которые легко продать своей аудитории: с хорошим рейтингом, достаточным количеством отзывов, понятной ценностью. Карточку без отзывов с рейтингом 3,5 вряд ли кто-то возьмет в продвижение.

Также важен сток. Если блогер снял клип, публикация завирусилась, а товар закончился, то заказов не будет, и все проиграли.

Формат контента — пост или клип — выбирает селлер при создании задания. Клипы обычно дают больший охват, посты — более детальное описание. Что лучше сработает в вашем случае, зависит от товара и аудитории конкретного блогера.

Что важно учитывать перед запуском

Несмотря на простую механику, у инструмента есть подводные камни:

блогеры не обязаны брать ваш товар если карточка слабая — задание может просто «висеть» без откликов;

селлер не управляет креативом напрямую — контент создает блогер, а не вы;

формат клипов подходит не всем категориям — некоторые товары хуже продаются через short-video;

текущая экономика держится на субсидии, и после ее окончания эффективность стоит пересчитывать.

Важно понимать: внешний трафик не спасает слабую карточку. Если у товара нет отзывов, слабые фото или инфографика, неясна ценность для покупателя — блогер может дать охват, но заказов не будет.

Что нужно для подключения продвижения

Перед использованием инструмента нужно подключить интеграцию с ВКонтакте в настройках личного кабинета Ozon. Инструкция есть в справке площадки.

После подключения раздел «Внешнее продвижение» станет доступен, можно создавать задания.

Этот инструмент можно порекомендовать продавцам на Озон, которые хотят привлекать внешний трафик, но не готовы самостоятельно выстраивать работу с блогерами. Договариваться, торговаться, проверять статистику аккаунтов, контролировать публикации, разбираться с маркировкой — все это требует времени и компетенций.

Здесь процесс автоматизирован. Пока действует субсидирование, попробовать инструмент можно практически бесплатно.

Мы помогаем оценить, подойдет ли внешний трафик через блогеров для конкретного товара еще до запуска. Смотрим карточку, категорию, маржинальность и формат контента и сразу говорим, есть ли смысл подключать инструмент сейчас или сначала доработать карточку. Напишите нам — разберем ваш кейс и дадим рекомендации по запуску.