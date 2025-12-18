Реклама товаров Wildberries во ВКонтакте — это прямой инструмент для увеличения продаж и трафика на карточки. Система позволяет запускать динамические кампании, в которых объявления формируются автоматически из каталога WB, подтягивая фото, название и цену. Основная цель — вернуть покупателей, которые уже смотрели товар, но не оформили заказ.

Особенности рекламы товаров Вайлдберриз ВКонтакте

Через VK Ads можно запускать ретаргетинг по событиям, например, просмотр, добавление в корзину, отказ на этапе оплаты. Средняя конверсия таких кампаний — 3–6 %, CTR — 1,5–2 %.

Рекламный кабинет ВКонтакте поддерживает интеграцию с Wildberries API. Это значит, что аналитика идет в реальном времени. Система подтягивает SKU, фильтрует по категории, полу, возрасту, региону и интересам аудитории.

Рекламный бюджет зависит от цели. На тест кампании по одной категории достаточно 15–25 тыс. рублей, для масштабирования — от 70–100 тыс. рублей в месяц. Стоимость клика — от 8 до 25 рублей, в конкурентных нишах (одежда, косметика, детские товары) — до 40 рублей.

В отличие от рекламы внутри ВБ, у VK Ads больше инструментов таргетинга. Можно работать по look-alike аудиториям, сегментировать по интересам, исключать текущих покупателей. Для брендов это шанс получить трафик «извне» и поднять органические позиции карточек, поскольку алгоритм WB хорошо реагирует на внешние переходы ростом показов.

Для брендов с широким ассортиментом реклама во ВКонтакте вполне может стать мощным каналом роста. Если кампания выстроена грамотно, рост трафика на карточки достигает +30–50 %, а конверсия в заказ увеличивается на 20–25 % за счет теплой аудитории.

Плюсы рекламы товаров Wildberries в VK

Поддержка динамических объявлений — система сама подтягивает фото, название, цену и наличие товара.

Ретаргетинг по действиям покупателей — просмотр, корзина, отказ на оплате.

Интеграция с Wildberries API и передача данных в Метрику — все считается автоматически.

Видно, сколько именно переходов из VK привели к заказу.

Более дешевый клик, чем в контексте (в среднем 10–25 рублей по сравнению с 35–50 в поисковой рекламе).

Положительный эффект на ранжирование карточек внутри маркетплейса WB, поскольку рост внешнего трафика повышает видимость.

Возможность тестировать категории и гипотезы до запуска внутренней рекламы на площадке.

Нативный формат рекламы, встроенной в ленту и сторис, не вызывает отторжения у аудитории.

Минусы данного канала для товаров на ВБ

Нужна связка с аналитикой WB и Метрикой, без нее не видно реальную конверсию.

Сложнее отследить покупку, если клиент не оформляет заказ сразу после клика.

Не все категории хорошо конвертируются, например, хуже работает для узких и премиальных ниш.

Нужна профессиональная проработка креативов, потому что фото и тексты влияют на CTR сильнее, чем в контексте.

Минимальный бюджет для теста — от 15–20 тыс. рублей, если меньше, то результат не показателен.

Есть задержка в статистике между VK и WB, из-за чего часть данных подтягивается с опозданием.

Нужна постоянная оптимизация, поскольку ставки и аудитории «выгорают» за 2–3 недели.

Реклама во ВКонтакте эффективна, но не универсальна. В одних категориях она дает быстрый рост продаж и трафика, в других — слабо окупается из-за особенностей аудитории и логистики WB. Все зависит от ниши, маржинальности и модели продаж.