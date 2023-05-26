Чтобы торговая марка и товар не затерялись среди тысяч аналогичных предложений на маркетплейсах, их нужно продвигать. На Озон реклама внутри площадки эффективно работает на узнаваемость бренда и увеличение продаж. Здесь рассказываем, как настроить рекламу на Озон Селлер, чтобы ваш товар непременно попался на глаза потенциальному покупателю.

Возможности и преимущества рекламы на Ozon

Рано или поздно к необходимости продвижения на Озон приходит каждый предприниматель. Просто хорошего товара с адекватной ценой уже давно недостаточно для успеха на маркетплейсах. Такого селлера просто «утопят» конкуренты, заказывающие внешние SMM-услуги или локальное продвижение. Маркетинговые приемы помогают выделить предложение среди прочих, существенно увеличивая шансы клика на карточку или бренд.

В списке достоинств внутренней рекламы на Озон отмечают:

относительно доступную стоимость кампаний;

гибкие настройки таргетинга (по ключевым словам, по самым разным критериям целевой аудитории);

непрерывный доступ к аналитике;

возможность вносить корректировки в настройки, основываясь на анализе эффективности.

Сам маркетплейс имеет всестороннюю выгоду от рекламодателей. Во-первых, обеспечивается экстра-трафик за счет внешних инструментов продвижения. По объявлению об акции на сайт заходит поток новых покупателей. Во-вторых, локальный бустинг стимулирует конкуренцию между продавцами, а как результат – новые заказы на рекламу товаров. И третья, самая очевидная, выгода платформы – их комиссия растет вместе с увеличением объема продаж.

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Виды рекламы на Ozon

Ozon Seller, внутренний сервис продвижения товаров, предлагает предпринимателям два типа рекламных кампаний на маркетплейсе:

товарная

медийная

Рассмотрим подробнее, какие виды рекламы можно настроить в ЛК Озон и чем они интересны для селлеров.

Товарная реклама

В этой категории e-com платформа предлагает продавцам как простое поднятие карточки товара в поиске, так и комплексный инструмент под названием «трафареты».

Поднятие в поиске

Это недорогая услуга, которая позволяет собственнику повысить позицию своего товара в поисковой выдаче. Если раньше карточка при введении запроса размещалась, например, на 3-ей странице выдачи, то после запуска продвижения она войдет в Топ-10 или даже Топ-5. Еще преимущество – в выдаче не показывается видеообложка без продвижения, это доступно только промо-товарам. У остальных видеообложка открывается только внутри карточки.

Поднятие товара в поиске подразумевает и его вхождение в блоки «Рекомендуем также», «Покупают вместе», «Также покупают». За эту опцию отдельная оплата не взимается. Нужно учитывать, что появление продукта в рекомендациях зависит от предыдущих действий и предпочтений покупателя. Главное преимущество этого вида рекламного продвижения Озона – оплата производится только в случае и после оформления покупателем заказа.

Трафареты

Трафареты, как называется инструмент автоматической настройки рекламы товаров Озон, лидируют по результативности буста. Этот механизм позволяет не только повысить ранжирование, но и значительно расширить охват целевой аудитории. Вот какие места закреплены за рекламными в выдаче Озон по трафаретам:

на страницах предложений по запросу, в категориях, среди промо-подборок;

начиная с третьей страницы выдачи – над результатами поиска;

в рекомендательных нишах (в карточках, в корзине, в оформленной заявке и после оплаты);

в приложении – в пунктах «Отзывы и вопросы» и «Возможно понравится».

Еще одно преимущество трафаретного рекламирования – в случае, если в карточку загружена видеообложка, она отобразится вместо титульного фото. Такая подача привлекает гораздо большее внимание посетителя сайта, нежели просто изображение.

Есть и бесплатный способ запустить на Ozon рекламу товаров – это участие в акциях, которые продвигает маркетплейс. Правда, бесплатный этот способ очень относительно. Чтобы стать участником акции, нужно предоставить скидку на товар. А это те же расходы.

Медийная реклама

Основное ее предназначение – привлечение внимания покупателей к бренду, повышение его узнаваемости. Хотя на рост продаж этот инструмент, безусловно, тоже влияет.

«Медийка» на Озон открывает клиентам доступ к следующим опциям:

Баннер на главной странице. Эффективный инструмент в рамках охватной стратегии, отлично подходит для презентации новинок и специальных предложений. Видеобаннер на главной странице. Также хорошо работает для ознакомления, анонсов. Видео беспроигрышно привлекает внимание в паре с выделенным товарным блоком. Плакат во вкладке «Заказ исполнен». Это работающий способ зацепить внимание покупателя, совершающего реальные сделки. Особенно эффективно размещать здесь популярные, хорошо продаваемые товары. «Шторка». Работает в мобильном приложении в виде всплывающей и затемняющей главный интерфейс картинки. У виджета ориентация на запросы покупателей, гибкий таргетинг. Шторка Озон – маркетинг, направленный четко на пользователей приложения. Баннер в рассылках и пуш-уведомлениях. Он может идти просто со ссылкой на лендинг или в сочетании с карточками товаров.

В 2022 году баннеры на Озон селлер убрали для "простых", партнеров, но в 2023 опция снова доступна всем. Эффективность медийных механизмов Ozon бесспорна. Недостаток один – в стоимости. Покупка этой услуги осуществляется в формате аукциона, где, логично, побеждают наиболее крупные и платежеспособные рекламодатели.

Выбор рекламной стратегии на Озон

Большое значение в грамотном управлении рекламой Озон имеет структурирование. Опытные селлеры рекомендуют поделить магазин на торговые марки (бренды). Внутри групп товар фильтруется по категориям, на каждую разрабатывается отдельный запуск. В границах кампании не помешает создать группу из товаров главной приоритетности, то есть самых продаваемых в данный период.

Пример структурирования:

Магазин «ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА» Рекламные кампании: Юбки Топы Блузы Женские брюки Приоритет: Юбки коллекции 2023 Приоритет: летние топы Приоритет: блузы с коротким рукавом Приоритет: летние брюки

При правильном структурировании статистика позволит четко прослеживать динамику по разделам, сопоставляя доход с затратами, то есть оценивая рентабельность.

Выбор стратегии зависит от масштабов вашего проекта, бюджета и целей. Медийный промоушн, например, заказывают крупные торговые предприятия. Он направлен больше даже не на прямые продажи, а на представление бренда как можно более широкой аудитории. У таких участников маркетплейса с оборотами уже все хорошо, они работают на раскрутку имени. Подобные инструменты продвижения работают, как принято говорить, в длинную.

Трафареты – услуга, крайне популярная среди опытных продавцов. Они расширяют охват целевой аудитории, продвигают новинки и распродажи, стимулируют клики и увеличивают конверсию в заказы. Правда, трафареты лучше применять для товаров широкого спроса. Для продукции с узкой целевой публикой рекомендуют выбирать продвижение в поиске.

Настройка рекламы на OZON SELLER

Первый шаг – учимся, как пополнить баланс Озон селлер на рекламу. Для этого нужно в ЛК в разделе "Финансы" перейти в пункт "Пополнить счет" и действовать по инструкции.

Чтобы реклама наверняка сработала и вы увидели прогресс, нужно не ошибиться с настройкой. Далее – доступный гайд, как правильно настроить рекламу на Озон и запустить ее.

Самый простой алгоритм действий – для поднятия товара в поиске:

зайдите в пункт «продвижение»;

выберите «продвижение в поиске»;

нажмите на «создать кампанию» и кликните на выбранный тип;

придумайте название и нажмите «создать…»;

в опции «добавить товары» выберите нужные товары;

укажите ставку;

добавьте выбранные товары в кампанию.

Многие не понимают, что означает пункт "условие показа" в настройках и в статистике по рекламной кампании. Тут продавец выставляет фильтры, по которым хочет, чтобы посетителям демонстрировалась его карточка.

Настройка рекламы с трафаретами займет чуть больше времени. Для этого нужно:

в разделе «продвижение» выбрать «трафареты»

в команде «создать кампанию» снова указать «трафареты»;

придумать и вписать название;

определиться с моделью оплаты;

выбрать стратегию;

указать дневной бюджет;

подобрать и добавить товары;

назначить ставку;

назначить дату запуска рекламы;

включить функцию автоматического добавления товаров;

указать категорию товара и внести уточнения по всем фильтрам;

кликнуть «создать».

выбрать в предложенных вариантах медийную;

указать баннеры;

ввести название;

обозначить период проведения (если бессрочно – оставить окно с конечной датой пустым);

выставить лимит бюджета (в день и в целом за весь срок);

нажать «создать кампанию».

После настройки откроется окно создания баннера. Здесь необходимо:

выбрать нужную платформу для размещения;

выставить таргетирование (определить по фильтрам, какие покупатели будут иметь доступ к объявлению);

указать ставку за 1000 показов (не ниже конкурентной ставки на аукционе в данный момент);

загрузить изображение и вставить ссылку для перехода;

на вкладке с баннером кликнуть на вертикальное троеточие и выбрать команду «активировать».

Чтобы подробнее изучить, как настроить баннер на Озоне, есть инструкция по применению медийного продвижения в справке сайта. Узнать, активирована ли рекламная кампания, можно в личном кабинете, все в том же разделе «продвижение». Статус должен быть «активный». После того, как разместили рекламу на Озон, нужно постоянно контролировать аналитику, чтобы понимать, есть ли результаты, и вовремя вносить корректировки.

Анализ эффективности рекламы на ОЗОН

Главным показателем эффективности рекламы является рост продаж. По тому, как изменились объемы, вы сможете понять, было ли вложение полезным, правильно ли выбрана стратегия.

Кроме общей аналитики продаж, доступной в личном кабинете, продавец может отслеживать, как работает реклама. Во вкладке кампании всегда доступен подробный статистический отчет. Его можно скачать, выбрав интересующий период и метод группировки (дни, недели, месяцы).

В статистике доступны следующие данные:

наименование товара;

текущая стоимость;

общее число показов;

количество кликов на карточку товара;

показатель CTR (соотношение клики/показы);

средняя ставка;

статистика заказов (сколько было оформлено в течение трех дней с момента просмотра);

заявки на другие варианты (другой размер или расцветка);

выручка (с продвигаемого товара и смежных моделей).

Таким образом, рекламодатель получает детальный отчет о результатах, может проследить динамику. Статистика покажет, какие рекламируемые товары «выстрелили», а какие не оправдали затрат на бустинг. Основываясь на аналитике, продавец может редактировать настройки, меняя ставки, добавляя в запуск и удаляя свои товары Ozon.

Сколько стоит реклама на OZON SELLER

Пора поговорить и о главном вопросе – сколько стоит размещение рекламы на Озон. Расценки и особенности оплаты рассмотрим отдельно по каждому виду.

1. Поднятие в выдаче.

При оплате продвижения товара в поиске работает ставка, которую назначает сам продавец. Ставка – это процент от цены продажи, который будет снят маркетплейсом за бустинг. Этот процент высчитывается из оплаченной за покупку суммы за вычетом скидок, бонусов и НДС. Оплата взимается только в случае и после оформления сделки.Есть минимальный уровень ставки, который варьируется в зависимости от категории. Платформа выдает рекомендуемый показатель, основанный на текущих ставках конкурентов. Чем выше цифра, тем ближе к началу поиска окажется карточка. Но если товар слабо продается, иногда есть смысл снизить процент. Минимальный шаг при корректировке – 0,1%. Примерный расчет стоимости будет таким: при цене товара 600 рублей и ставке 5% вы заплатите площадке около 30 рублей.

2. Трафареты.

При запуске трафаретов продавцу предлагают выбрать модель оплаты:

за 1000 показов;

за один клик.

Здесь также партнер Озон за рекламу и продвижение назначает собственную ставку, которую готов оплатить. И ее аналогично можно регулировать. Правда, нижний порог выставлен не только минимальной ставкой (30 руб. за 1000 показов и 2 руб. за клик), но и дневным бюджетом (не менее 550 рублей). При выборе стратегии максимального охвата стоимость определяется автоматически.

3. Баннеры.

Это самая дорогая реклама товаров Ozon. Но видя, как выглядит баннер на Озоне и как бросается в глаза, цену приходится оправдать. Бюджет на день не может быть меньше 1000 рублей. Рекламодатель устанавливает свой дневной бюджет, ставку за показы и общую сумму, которую планирует потратить. Право продвигать товар таким способом селлеры покупают в аукционном формате.

Из приятного – маркетплейс списывает не весь суточный бюджет, а только использованный в показах. Но если этой суммы не хватит, кампанию приостановят и потом запустят заново. Средняя цена за 1000 показов для баннеров составляет 200 рублей. Видеобаннеры стоят дороже – минимальная ставка 250 рублей.

Нет варианта, где и как посмотреть стоимость рекламы на Озоне. Расценки зависят не только от вида буста, но и от конкурентной среды, ее динамики.

Заключение

Ozon предлагает участникам площадки широкий спектр возможностей для популяризации своих товаров и развития интернет-магазинов. Диапазон услуг – от простого повышения ранжирования карточек до масштабной раскрутки бренда. Понятно, что дорогие опции вроде охватного медиа мелким продавцам не по силам. Но они им, собственно, и не нужны. Если ваша цель – исключительно увеличить обороты, идеальной стратегией будут трафареты и/или поднятие по поисковым запросам.

Учитывая, что Ozon получает существенную выгоду от роста объемов торговли, компания делает все, чтобы система внутреннего промоушна действительно работала. Используются наиболее эффективные механизмы привлечения покупателей, и продавцы довольно быстро ощущают отдачу от потраченных средств. Можно однозначно заявлять, что реклама на Озоне – взаимовыгодное партнерство между е-com ресурсом и селлером. Каждый получает то, к чему стремится.

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