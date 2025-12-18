Каждый год появляются рейтинги агентств, работающих с маркетплейсами — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет. Один из самых заметных — рейтинг Рунета. Он показывает, кто в отрасли активнее других, у кого больше проектов и выручка. Эксперты агентства Шольчев рассказывают о том, какие особенности нашей работы позволяют нам удерживать позиции в ТОПе лучших менеджеров маркетплейсов.

Зачем составляются рейтинги агентств

Рынок маркетплейсов за несколько лет вырос из сотен фрилансеров в отрасль с сотнями агентств. Понимание, кто в ТОПе лучших, позволяет быстро понять, кто реально работает с Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, а кто просто добавил эти слова в описание услуг.

Изучая ТОП лучших менеджеров, вы понимаете, где сосредоточены бюджеты, какие агентства работают с какими нишами р. По сути, это срез рынка, показывающий, кто управляет рекламой, аналитикой и контентом, а кто просто поможет настроить кабинет.

Что определяет эффективность агентства на маркетплейсах

Рейтинги считают количество проектов и обороты, но в реальности на результат влияют другие вещи — структура аналитики, скорость реакции и глубина работы с данными.

Мы работаем системно:

выгружаем данные из Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета через API и связываем их с CRM, 1С и системами складского учета;

настраиваем BI-панели в Power BI и DataLens, где в реальном времени видны продажи, комиссии, логистика, реклама, ROI и возвраты;

рассчитываем юнит-экономику по каждому SKU;

сегментируем товары по прибыльности и оборачиваемости, формируем приоритетные группы для продвижения;

управляем рекламой через автоматизированные стратегии — корректируем ставки по CTR, CPA и маржинальности;

прогнозируем спрос и остатки с учетом сезонности и динамики продаж по площадкам;

контролируем выполнение SLA (сроки поставок, корректность фидов, актуальность цен и наличие);

анализируем данные по кросс-платформенным кампаниям;

выявляем и устраняем точки потерь;

формируем понятные и полезные итоговые отчеты.

Как меняется рынок агентств

Если раньше успех измеряли количеством карточек и рекламных кампаний, то сейчас на первый план вышла аналитика и автоматизация. Брендам важно не просто активно торговать на маркетплейсе, а понимать, какие позиции зарабатывают, где теряется маржа и что делать с убыточными SKU.

Рынок постепенно движется к модели, в которой агентство — не подрядчик по рекламе, а полноценный аналитический партнер. Именно за счет этого подхода компании остаются в ТОПе. Мы не продаем клики, мы помогаем управлять экономикой магазина.