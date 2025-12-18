Инфлюенс-маркетинг (Influencer marketing) является полноценным каналом продаж. При этом эффективность его оценивается не лайками, а прибылью, для подсчета которой есть специальные инструменты. Сегодня почти вся работа с блогерами строится через платформы и сервисы, которые подбирают авторов, проверяют аудиторию, ведут кампании, собирают статистику и связывают все это с аналитикой и CRM. Рассмотрим основные инструменты, на которых держится современный инфлюенс-маркетинг.

Платформы выбора блогеров для рекламы

Блогеров давно не выбирают вручную, потому что есть удобные специализированные платформы. Основные — Epicstars, LabelUp, GetBlogger, Yandex Блогеры, VK Ads. На всех авторы подключены по API и статистика подтягивается автоматически, а не со «скриншотов в личке».

На платформе можно отфильтровать блогеров по тематике, региону, охвату, возрасту, полу, уровню вовлеченности (ER) и формату контента. В среднем по рынку в базах 100–250 тысяч активных авторов. У Epicstars, например, около 180 000 профилей с ежедневным обновлением статистики.

У каждой площадки есть собственная модель работы.

Yandex Блогеры — интеграция с Метрикой и возможностью оплаты за переходы или действия.

LabelUp — ставка на Telegram и Dzen, прогнозирует охваты и CPM до запуска.

GetBlogger — сильная аналитика по ER и географии аудитории, рейтинг по вовлеченности.

VK Ads — поддерживает динамическую рекламу и look-alike подбор по интересам.

Через платформу можно проверить процент реальных подписчиков, активность, средний ER, прирост за месяц, долю ботов. Для брендов это экономия десятков часов.

Средний CPM у блогеров, отобранных через платформы, ниже на 25–30 %, чем при прямых интеграциях, а время подготовки кампании сокращается в три-четыре раза.

Инструменты аналитики и трекинга кампаний

После запуска интеграций главное — не потерять данные. В России инфлюенс-кампании сейчас считают через Яндекс Метрику, VK Pixel, Telegram-боты с UTM-метками, CRM-системы и BI-дашборды.

Стандартная схема выглядит так:

Блогеру выдают короткую ссылку с UTM-метками.

Метрика фиксирует переход, время на сайте, отказ и конверсию.

Если реклама ведет на маркетплейс, отслеживаются промежуточные действия — переход в карточку, добавление в корзину, просмотр.

Если грамотно настроить все, сразу видно, какой блогер дал реальный трафик, а кто просто продемонстрировал охваты.

Особенности применения инструментов

Для Telegram-кампаний используют встроенные трекеры, например,Telega.io или Livedune TG. Они считают просмотры, клики по ссылкам, прирост подписчиков и удержание аудитории после размещения. В ВКонтакте статистика тянется напрямую из VK Ads API. BI-инструменты объединяют всю статистику, поэтому можно свести в одном отчете охваты, переходы, CPA и ROI по каждому автору. Удобно, если у вас десятки интеграций и бюджет считается миллионами.

Средняя конверсия в клик по блогерам в российских кампаниях сейчас держится на уровне 1,5–3 %, в заявку — 0,3–0,7 %, что сопоставимо с контекстом при условии грамотного таргетинга. Стоимость целевого действия — от 200 до 600 рублей в массовом сегменте и до 1000 рублей в B2B.

Специалисты нашего агентства по продвижению на маркетплейсах напоминают, что инфлюенс маркетинг эффективен, если система выстроена правильно. И далеко не каждому бизнесу это нужно в полном объеме. Одним достаточно нескольких партнерств с микроинфлюенсерами, другим — полноценной автоматизации и BI-аналитики. Если не уверены, какие инструменты подойдут именно вашей нише и стоит ли вообще вкладываться в этот канал, можно обсудить это с нашим аналитиком. На консультации разберем задачи, подберем подходящие платформы и покажем, как считать эффективность.