Системный аналитик Wildberries выстраивает логику бизнес-процессов между товарами, карточками, рекламными кабинетами и внутренней аналитикой маркетплейса. Его задача — превратить разрозненные данные из заказов, остатков, ставок и логистики в единую систему, чтобы каждое управленческое решение принималось обоснованно. Когда бизнес расширяется и количество SKU растет, аналитик создает сквозную архитектуру данных — от ERP и CRM до рекламных отчетов и кабинета Wildberries — чтобы управлять ассортиментом, ценой, логистикой и ROI в реальном времени.

Задачи системного аналитика Вайлдберриз

Главная цель — держать под контролем цифры, на которых строится бизнес. Для этого аналитик ВБ:

собирает данные из всех источников (Wildberries API, 1С, MoySklad, рекламные кабинеты, логистика, CRM);

чистит дубли и ошибки, чтобы отчеты показывали реальные продажи;

строит хранилище данных и настраивает автоматическую загрузку в Power BI или BigQuery;

рассчитывает юнит-экономику по каждому артикулу — закупка, комиссия, реклама, логистика, возвраты;

отслеживает корректность себестоимости и скидок, чтобы видеть, где товар уходит в минус;

контролирует остатки, скорость оборачиваемости и блокировки по складам;

проверяет API и обновления WB, чтобы данные не «сыпались» после очередного изменения структуры отчетов;

прогнозирует продажи и маржу на основе сезонности, рекламы и логистики.

В результате владелец бизнеса получает цифры, на которые можно опираться при принятии решений, а не разрозненные выгрузки из Excel.

Что делает системный аналитик на WB

Работа идет в режиме 24/7. Утром — проверка отчетов, синхронизация остатков и статусов заказов. Днем — анализ продаж, перераспределение ставок по рекламе, обновление дашбордов. Вечером — сверка комиссий, проверка новых SKU и отчеты по оборачиваемости.

Параллельно идет настройка BI-систем. Для владельца создаются интерактивные панели, например, прибыль по дням, расходы на рекламу, остатки по складам, доля возвратов, прогноз оборачиваемости. Все обновляется автоматически, без сводных таблиц.

Что получает бизнес от работы системного аналитика на маркетплейсе

Полную картину экономики по каждому SKU, включая себестоимость, комиссии, логистику, рекламу, возвраты.

Контроль маржинальности — видно, какие товары приносят прибыль, а какие работают в ноль или минус.

Предсказуемый кэш-флоу (обороты, дебиторка, оборачиваемость остатков, замороженные средства).

Понятные автоматические отчеты в Power BI или Data Studio.

Точный прогноз продаж и оборачиваемости с учетом сезонности и логистики.

Оптимизацию рекламного бюджета — перераспределение ставок по конверсии и CTR.

Снижение списаний и штрафов за счет контроля FBO/FBS-операций и своевременных отгрузок.

Повышение рейтинга карточек за счет контролируемых остатков, актуальных цен и оперативной логистики.

Единый источник информации по всем данным — WB, 1С, CRM и реклама синхронизированы и не конфликтуют.

Экспертная аналитическая поддержка помогает контролировать ассортимент, прогнозировать спрос, снижать издержки на логистику и рекламу. Оставьте заявку, чтобы обсудить, как интегрировать аналитику под ваш бизнес-процесс.