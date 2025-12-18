Кейс продвижения магазина одежды
Бренд — производитель женской одежды среднего ценового сегмента (платья, трикотаж, костюмы). Ассортимент — около 480 SKU. Продавал на собственном сайте, имел два офлайн-магазина, выход на маркетплейсы рассматривал как дополнительный канал. На старте:
- рейтинг карточек <4,5
- CTR 0,9 %
- возвраты — 27 %.
Продажи — около 1,2 млн в месяц, месячный складской оборот 4 млн рублей.
Этап 1. Аудит структуры ассортимента
Провели анализ карточек и категории. Выяснилось, что 40 % позиций в ассортименте не имели продаж более 60 дней. Создали матрицу по маржинальности и оборачиваемости.
- 180 SKU с низкой маржой и низкой оборачиваемостью — сняты с продвижения.
- 20 SKU с потенциалом — переписаны карточки, добавлены фото и таблицы размеров.
- Обновили фид и характеристики, в том числе исправлено более 600 ошибок, влияющих на ранжирование.
Этап 2. Оптимизация рекламы
Рекламу разделили на три группы: тест, масштаб, удержание.
- Запустили CPC-кампании на 80 ключевых SKU с CTR >1,5 %.
- CPA включили только после накопления 300+ кликов на карточку.
- Визуалы обновили каждые 10 дней, ставки корректировали по ROI.
- Подключили внешнюю рекламу через VK Ads и Яндекс, чтобы поднять органику на WB.
Через 30 дней CTR вырос до 2,3 %, конверсия — с 1,1 до 1,9 %, цена клика снизилась на 18 %.
Этап 3. Аналитика и BI
Все данные (WB, Ozon, реклама, логистика, CRM) собрали в Power BI.
- Юнит-экономику пересчитали по каждому SKU.
- Карточки с отрицательной маржей — исключены из продвижения.
- Рекламные расходы перераспределены следующим образом: фокус на топ-30 SKU с ROI >180 %.
- Сформирован прогноз продаж по неделям, учтена сезонность.
Результат через 3 месяца
|Показатель
|Было
|Стало
|Оборот
|1,2 млн ₽
|3,9 млн ₽
|ROI рекламы
|74 %
|216 %
|CTR
|0,9 %
|2,6 %
|Возвраты
|27 %
|16 %
|Средний чек
|2 350 ₽
|2 680 ₽
|Оборот склада
|4 млн ₽
|7,5 млн ₽ (оборачиваемость ×1,9)
Рост обеспечен не за счет увеличения бюджета, а за счет системного управления ассортиментом, юнит-экономикой и рекламой по данным. На четвертый месяц бренд перешел на CPA-модель по топовым SKU, а бюджет на неэффективные позиции сократился на 38 %.