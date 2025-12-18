Аналитика финансов Ozon позволяет увидеть реальную экономику бизнеса, а не просто сумму заказов в личном кабинете. У продавца на Озон на прибыль влияет комиссия по категориям, сборы за доставку и хранение, логистика FBO/FBS, бонусы, штрафы, возвраты, удержания за рекламу. Если эти данные не объединить, невозможно понять, какие товары приносят деньги, а какие «съедают» оборот.

Финансовый аналитик Ozon выстраивает сквозную модель учета — от заказов и отгрузок до выплат, комиссий и налогообложения. Он объединяет данные из кабинета Ozon, отчетов «Финансы и выплаты», «Продажи и возвраты», рекламных инструментов и бухгалтерских систем (1С, MoySklad, ERP). В результате формируется полная юнит-экономика по каждому артикулу.

Задачи аналитика Ozon

Главная цель — получить точные цифры, опираясь на которые можно принимать обоснованные стратегические решения. Для этого аналитик, работающий на маркетплейсе Озон:

выгружает данные из Ozon API (отчеты по заказам, выплатам, FBO/FBS, рекламе, логистике);

сводит их с бухгалтерией и CRM, устраняя дубли и ошибки;

рассчитывает прибыль по каждому SKU с учетом комиссии, скидок, возвратов и бонусных программ;

отслеживает начисления и удержания в разделе «Финансы» Ozon, включая плату за доставку, хранение и невостребованные заказы;

проверяет отчеты по рекламным кампаниям (Ozon Performance, баннеры, рекомендации) и реальный ROI;

автоматизирует отчетность в Power BI, Google Data Studio или BigQuery;

прогнозирует кэш-флоу, остатки и прибыльность по неделям и месяцам.

С учетом того, что Ozon удерживает комиссию не только за продажу, но и за хранение, возвраты, логистику, бонусы, разница между «выплатой от Ozon» и реальной прибылью по категории нередко достигает 25–40 %. Аналитик просчитывает эту разницу и помогает перераспределить ассортимент, чтобы убрать убыточные позиции.

Что делает аналитик Ozon

Сверяются разделы «Продажи и возвраты», «Выплаты», «Хранение и логистика». Аналитик выявляет расхождения между заказами, поставками и фактическими выплатами. После этого выстраивает модель себестоимости — закупка, комиссия, логистика, реклама, налоги.

С использованием BI-инструментов формируются панели для прибыли по SKU, динамике выплат, расходам на логистику, долям возвратов, эффективности рекламных кампаний. Данные обновляются автоматически, поэтому владелец видит ежедневную картину.

Отдельное направление — прогнозирование. Ozon регулярно обновляет тарифы и комиссии, а аналитик рассчитывает, как это повлияет на прибыль. Например, повышение платы за хранение на 5 % при 1000 SKU может съесть до 200 000 рублей в месяц. На основании подобных прогнозов корректируется логистика и стратегия скидок.

Что получает бизнес от профессиональной финансовой аналитики Ozon

Полную картину финансов — выручка, комиссии, логистика, реклама, налоги, возвраты.

Контроль юнит-экономики по каждому артикулу.

Автоматические отчеты по выплатам и начислениям Ozon без необходимости сверяться вручную.

Прогноз кэш-флоу и прибыли с учетом сезонности и комиссии по категориям.

Своевременное выявление убыточных SKU и зависших остатков на складах.

Контроль ROI рекламных кампаний Ozon Performance и внешнего трафика.

Снижение потерь из-за ошибок в отчетах и дублирующих начислений.

Единое хранилище данных, поскольку Ozon, бухгалтерия и CRM синхронизированы.

Для начинающих селлеров аналитика является полезной опцией, в то время, как брендам и производителям, которые работают с крупными объемами и несколькими каналами продаж, она просто необходима. Финансовая аналитика Ozon показывает, где бизнес реально зарабатывает, а где оборот держится только на выручке. Если нужно оценить экономику вашего магазина, оставьте заявку на сайте или звоните специалистам по телефону.