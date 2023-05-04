В этой статье подробно разберём, как создать карточку товара на Озон Селлер. Подскажем, что написать о товаре, какие фотографии загрузить, кому можно делегировать составление карточки, а также поделимся лайфхаками, которые помогут увеличить продажи.

В агентстве «Шольчев» мы помогаем продавцам увеличить количество заказов на маркетплейсах. Будучи технологическим партнёром Ozon, мы точно знаем, какие нюансы мешают росту оборота магазинов, и какие шаги нужно сделать, чтобы это изменить. Один из первых шагов — оптимизация карточек товара на Ozon.

Вид и наполнение карточки зависят от оформления на этапе загрузки. Перед тем, как создать карточку организации на Ozon с продукцией, нужно подготовить весть текстовый и визуальный контент. Сначала продавцу нужно заполнить характеристики товара, а затем загрузить контент — фотографии и видео.

Создаём карточку товара на ozon

Отметим, что маркетплейс отличается очень качественной справкой. На сайте есть подробный гайд, как создать карточку товара на Озон – пошаговая инструкция с предельно понятными формулировками.

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Чтобы создать карточку на Озон, нужно выполнить вход в личный кабинет Ozon Seller. В нём продавцу нужно перейти в раздел «Товары и цены» и выбрать способ загрузки – всего есть семь вариантов.

Вручную на сайте

Самый простой способ, как завести на Озон селлер карточку товара – вручную. Метод подходит при небольшом ассортименте, так как быстро создавать карточки на Озон для единичных товаров не составляет труда.

В этом случае продавец сам добавляет всю необходимую информацию в карточку для Озон: параметры, текстовое описание, фото и видео. В справке показано, как заполнить карточку товара на Озон, пошагово. Также полезна будет статья на нашем сайте о параметрах карточек для Озон.

Вручную в приложении

Маршрут создания карточки товара на Озон пошагово через приложение:

Скачать приложение Ozon Seller. Перейти на вкладку «Товары». В правом верхнем углу нажать. Заполнить все характеристики товара и сохранить изменения.

Подробнее о создании товара в приложении.

В xls-файле через шаблон

Если у вас много товаров, в одном файле можно добавить сразу все товары из одной категории. Для этого в разделе «Товары и цены» — «Добавить товары» нажмите «Через шаблон». Выберите категорию, скачайте шаблон и загрузите заполненный файл.

Предварительно изучите на сайте маркетплейса, как создать правильный xls для Ozon, скачать его.

Подробнее о загрузке товаров через XLS-шаблон.

Копия своего товара

Вы можете создать новый товар на основе своего другого предложения. Инструкция, как зайти в карточку товара на Озон и "клонировать" ее:

В разделе «Товары и цены» — «Список товаров» откройте вкладку «В продаже», выберете товар, нажмите на три точки рядом с ним и сделайте копию. Измените необходимые характеристики и сохраните новую карточку.

Копия товара другого продавца

Есть способ, как добавить, скачать карточки в Озон бесплатно и не утруждаясь. Маркетплейс дает возможность копирования карточки Ozon у других продавцов. В разделе «Товары и цены» — «Добавить товары» в блоке «Товар уже есть у других продавцов на Ozon» укажите название, ссылку или код товара. «Выбрать» около товаров, которые хотите скопировать. Кнопка будет активна, если продавец не включил запрет на копирование. Далее нажмите «Добавить товары». Откроется список с выбранными товарами. Укажите артикул, цену и ставку НДС для каждого товара.

Подробнее о том, как на Озоне зайти в карточку товара конкурентов

Через api

Если у вас много товаров и вы хотите автоматизировать их загрузку, используйте Seller API в разделе «Товары и цены» — «Добавить товары».

Подробнее о загрузке через Seller API

После успешного прохождения модерации карточка товара появится на сайте Ozon.

Заполняем карточку товара на ozon

В карточке товара есть обязательные поля:

Название Категория Тип Цена Габариты Штрихкоды Артикул Маркировка

Название

Это базовая информация о товаре: тип, модель, бренд, материал и размер. Это поле можно оставить пустым и не заполнять его. В дальнейшем Ozon сформирует название автоматически по формуле: «Тип товара» + «Бренд или производитель» + «Модель» + «Важные характеристики».

Если вы не хотите использовать шаблон, можно его отключить. После этого все позиции, которые вы добавите или измените в личном кабинете, начнут отображаться на сайте с названием, указанным вами в карточке товара.

Можно добавить название самостоятельно. В этом случае маркетплейс советует писать по схеме «Тип товара» + «Бренд или производитель» + «Название товара». Но эксперты говорят, бренд можно не добавлять в название — на выдачу товара это не повлияет.

Название товара должно быть емким и при этом умещаться в три строки — именно столько отображается в поиске.

«Самое главное при составлении названия — чтобы оно было релевантно самому товару. Иногда продавцы пытаются угнаться за высокочастотными запросами и пишут все возможные слова в одно название. Такой подход может сработать, и карточка все-таки попадает под один из запросов, но это будет не то, что искал покупатель. Нет смысла так делать, потому что продаж все равно не будет».

Также у Ozon есть требования к названиям. Например, максимальная длина названия должна быть не более 200 символов, нельзя допускать грамматических ошибок, добавлять рекламные слова «лучший», «акция», «только сегодня».

Корректное название поможет:

избежать ошибок при создании товара и сэкономить время на модерации;

получить высокие позиции в поиске — товары будут лучше соответствовать запросам, поэтому поднимутся в выдаче Ozon;

привлечь больше клиентов. Название должно быть ёмким, и при этом умещаться в три строки — именно столько отображается в поиске. Например, вот так отображается на Ozon товар с полным названием «Кофе Nescafe Gold растворимый сублимированный с добавлением натурального жареного молотого кофе, 95 г».

Категория

От неё зависит, какая будет позиция товара в поиске на Ozon и сколько заплатит продавец с продажи. Поэтому внимательно выбирайте категорию для товаров — в случае ошибки продавец не сможет поменять ее самостоятельно. Сделать это можно только через техподдержку.

Категория товара состоит из:

основной категории — объединяет в себе товары с общими признаками. Например, «Одежда», «Электроника», «Ремонт и строительство»;

подкатегорий — они отвечают за уникальные характеристики, которые покупатель увидит в карточке товара. Например, для кофемашины это может быть «Виды напитков», для тарелки — «Диаметр», а для набора столовых вилок — «Материал ручки».

Самый простой способ — найти похожий продукт на Ozon и посмотреть, в какой категории он находится. В большинстве случаев названия категорий на сайте и в личном кабинете совпадают.

Советуем выбирать внимательно — у товара может быть только одна категория, и после создания карточки поменять её самостоятельно не получится. Кроме того, позиции с неверной категорией отклоняются на модерации.

Тип

Выберите один тип, который больше всего похож на название товара — так покупателю будет проще понять, что именно он заказывает. Можем заблокировать карточки, у которых тип явно противоречит реальному.

Скоро для новых товаров можно будет выбрать только один тип. После 2 мая 2023 система автоматически выберет один случайный тип и удалит остальные.

Для некоторых категорий, например «Одежда», «Обувь», «Аксессуары», нужно добавлять дополнительные характеристики «Пол», «Цвет», «Размер».

Можно также указать другие характеристики, которые важны при выборе товара, например страна-изготовитель, материал, тип застежки, срок годности. Любые подробности о товаре поднимают его в поисковой выдаче и каталоге, а также выделяют предложение среди конкурентов и не оставляют вопросов у покупателей.

В характеристиках указана точная и корректная информация, заполнены все атрибуты.

Цена

В карточке товара продавец указывает две цены: до скидки и после. Если не планируете делать скидку, укажите цену без нее. Продавец может редактировать цены в любое время после создания карточки.

Также на карточке в личном кабинете вы сможете посмотреть Индекс цен и рыночную цену. Это поможет сделать более выгодное предложение для покупателей. Подробнее об индексе цен и рыночных ценах.

Что может повлиять на итоговую стоимость товара

Акции, в которые вы вступили

Если вы вступаете в акцию, к товарам могут применяться скидки и другие специальные условия, из-за которых стоимость товара станет ниже. Какие бывают акции на Ozon.

Акции за счёт Ozon

Иногда маркетплейс даёт дополнительную скидку на товар за счёт Ozon, чтобы привлекать покупателей на площадку. Эти акции работают автоматически: вступить в них самостоятельно или выйти не получится, но разница между вашей ценой и фактической суммой продажи будет компенсирована.

Скидка по Ozon Карте

По умолчанию на все товары при оплате Ozon Картой может действовать скидка. Отключить её можно через вашего персонального менеджера или через обращение в поддержку. Это пригодится, например, если по требованию бренда нельзя продавать продукцию дешевле определённой стоимости — а со скидкой это правило нарушается.

Бонусы продавца

Если вы участвуете в программе лояльности, и покупатель использовал бонусы для оплаты товара, стоимость для него будет меньше цены, которую вы установили.

Региональные коэффициенты

Если товар находится на складе в одном кластере, а покупатель оформляет заказ в другой, можем увеличить стоимость товара за счёт регионального коэффициента.

НДС

Если продавец работает на общей системе налогообложения — ОСНО, едином сельскохозяйственном налоге — ЕСХН или ввозит товары из-за границы, нужно выбрать ставку НДС — 10, 20% или «Не облагается». НДС зависит от категории товара: 10% указывают продавцы детских, продовольственных и медицинских товаров и книг, ставку 20% — остальные. Если продавец самозанятый или работает на УСН или АУСН, эту графу заполнять не нужно.

Габариты

Для каждого товара нужно указать вес, длину, ширину и высоту упаковки, в которой он придет покупателю. Есть товары, для которых не нужно указывать габариты, например книги.

Все измерения продавец может сделать самостоятельно. У Ozon есть инструкции, как правильно измерить товар. К примеру, длину одежды и текстиля измеряют только сложенными пополам.

Лайфхак! В некоторые пункты можно вписывать текст вручную – опытные селлеры внедряют в эти поля ключевые фразы. Пример из практики: вписали в характеристики для шелкового палантина на карточке Озон селлер в поле "стиль": деловой, вечерний, классический, повседневный. Имеем +4 полезных ключа на узкие запросы.

Когда заполнили обязательные характеристики товара, можно переходить к составлению описания и загрузке контента — фото и видео.

Штрихкоды

По штрихкодам принимают продукцию на складе, поэтому:

товары без штрихкода не получится добавить в заявку на поставку;

если штрихкод на товаре и в личном кабинете отличается, товар не примут на складе и его придётся забрать.

При работе на FBS или realFBS добавлять штрихкод не обязательно. Но Ozon советует всё же его указать — на случай, если вы захотите перейти на FBO или совмещать несколько схем.

Добавить штрихкоды в личном кабинете.

Артикул

Артикул — это идентификатор товара в вашей учётной системе и обязательное поле при создании карточки товара. Каким он будет, вы выбираете сами.

В одном личном кабинете у всех товаров, включая архивированные позиции, должны быть уникальные артикулы — иначе создать товар не получится.

Если у нескольких товаров разных цветов или размеров одинаковый артикул, добавьте в конце их отличительные характеристики, например:

для размеров — «SMAL_42», «SMAL_44», «SMAL_46»;

для цветов — «13789530_черный», «13789530_красный», «13789530_зеленый».

Где найти артикул в личном кабинете.

Маркировка

Маркировка — это уникальный код на упаковке, который помогает отследить путь товара от производителя до покупателя. Если товар подлежит обязательной маркировке, а её не окажется — продавать его нельзя.

Перечень маркировки составляет государство — например, сейчас туда входят одежда, обувь, парфюмерия, фототехника и некоторые другие категории. За продажу такой продукции без кода бизнесу грозит штраф и конфискация товара. Проверить свою товарную группу можно на сайте системы «Честный ЗНАК».

Описываем карточку товара

Из описания покупатель узнает главное о товаре: что это и какие у него преимущества, где и для чего используется, из чего сделан.

«В описании нужно в первую очередь дать ответы на основные вопросы покупателя, которые могут у него появиться в процессе выбора товара. Например, если это подвесной унитаз, нужно сразу сказать, что он подходит под любую инсталляцию, — так как этот вопрос задают чаще всего. Анализируйте вопросы по товарам — как свои, так и конкурентов, там скрыто много полезной информации».

Расскажите, как использовать ваш товар. У продукта может быть несколько способов применения, иногда даже неожиданные; Добавьте конкретные факты — так повысите вероятность, что выберут именно ваше предложение. Еще важно указать технические характеристики и особенности товара — например, на сколько хватит заряда батареи смартфона или какие есть порты у телевизора и для чего они нужны; Не делайте из описания рекламу с помощью фраз «самый лучший», «красивый» или «стильный» — такой текст не несёт пользы для покупателя и не помогает с выбором; Убедитесь, что в тексте нет ошибок, он легко читается, разделен на абзацы, не содержит ссылок на сторонние источники.

Если сложно составить описание, почитайте отзывы покупателей о похожих товарах. Обратите внимание, что люди пишут об этом предмете, как его используют — это поможет закрыть боли пользователей в описании.

Например, на кронштейны для шин часто вешают велосипеды и другую крупную сезонную утварь, сушеные ягоды и фрукты покупают скорее для перекуса, а не для выпечки, а домашнюю технику часто дарят родственникам и друзьям.

Описание в карточке товара не обязательно делать текстовым. Можно подойти к этому креативно и собрать небольшой лендинг с фотографиями.

Загружаем контент

Сюда относятся все визуальные составляющие элементы карточки. Они помогут покупателю увидеть, как выглядит товар. Продавец может использовать:

Фотографии Видео Инфографику Рич-контент

«Лучше добавить максимум информации о товаре в карточку. Если она не нужна пользователю, он просто не пролистает фотографии, проигнорирует рич-контент или не будет смотреть видео. Но для аудитории, которая более скрупулезно подходит к выбору товара, расширенный контент может стать ключевым критерием выбора. Тогда чаша весов переместится в сторону вашего предложения на маркетплейсах».

Фотографии

В каждую карточку можно добавить до 15 фотографий: основную, которая будет высвечиваться при поиске, и 14 дополнительных.

У Ozon есть технические требования к снимкам.

Фотографии должны показать товар со всех ракурсов и помочь покупателю составить полное представление о том, как выглядит продукт. В первую очередь нужно уделить внимание главному фото — его пользователь увидит в каталоге при поиске или просмотре товаров в категориях. Фон лучше использовать белый или нейтральный светлый — так он не заберет на себя все внимание, а поможет сделать акцент на товаре. Фотографии одежды лучше сразу показывать на модели, а мебели — в интерьере.

Продавец показал стол в интерьере. Несмотря на то, что на фотографии изображены и другие предметы, они не перетягивают на себя внимание.

Главное фото товара можно заменить видеообложкой. По факту это то же самое видео, которое можно добавить в карточку, но при поиске товара покупатель увидит в каталоге не фото, а ролик.

Карточки с видеообложкой выделяются среди остальных. Ролик автоматически воспроизводится, и можно увидеть короткую презентацию продукта

Продавец также может добавить в карточку товара дополнительные снимки. На них демонстрируют все, что не показали на главном фото, например товар со всех ракурсов, детали крупным планом, текстуру ткани.

Если товар продается в нескольких цветах, сделайте фото в каждом из них. Для товаров в комплекте нужно разместить на фотографиях все, что к ним прилагается. Например, при продаже фенов в комплекте могут быть разные насадки, а при продаже бассейнов — насос и фильтры.

«Мы снимали шторы в студии на фоне стены без окон. Когда покупатель получил товар, он написал негативный отзыв. На фотографии шторы доходили до пола, а в реальности их длина до подоконника. На снимках этого не было видно, но мы указали размеры товара и длину.

Подстроиться под каждого покупателя сложно. Но в любом случае нужно сделать приятные и красивые снимки, чтобы человек понимал, что он покупает, видел все детали: пуговицы, карманы, кнопки». Анастасия Павлова, Основательница бренда LeoHome

Карточки с фото 360° увеличивают конверсию на 10-40%

Это 3D-изображение товара, на котором покупатель может рассмотреть продукт со всех сторон. Технически продавец загружает фотографии с разных ракурсов, а Ozon объединяет их в общую модель. Фото 360° подходит для бытовой техники, электроники или мебели.

«Если товар сложный для съемки, габаритный или требует сложной инфографики, мы делаем 3D-модель и создаем необходимые рендеры. Например, актуально для унитазов. Так можно легко продемонстрировать 100% омывание чаши. Обязательно стараемся с помощью фото показать нюансы формы или особенности покрытия».

Видео

По данным аналитиков GfK, потребители на 85% чаще делают покупку после просмотра видео о продукте на онлайн-площадке.

С помощью видео можно наглядно показать товар, рассказать о его преимуществах и особенностях использования или сделать распаковку. Например, показать, как миксер быстро взбивает белки в густую пену, а матрас не меняет форму, даже если на нем прыгать.

Видео подойдет и для простых бытовых вещей. Например, здесь продавец снимает штору: показывает вблизи материал, как штора смотрится на окне, как развевается на ветру

Инфографика

Её можно добавить на главное фото или на дополнительные снимки. Инфографика поможет рассказать о продукте и его основных свойствах, показать преимущества или состав. В отличие от текстовых описаний она привлекает внимание покупателя на фоне других предложений и хорошо запоминается.

Чтобы инфографика работала, ее нужно правильно оформить. Вот что должно в ней быть:

1. Информация о товаре. Инфографика должна рассказывать покупателю об особенностях товара — какие у него характеристики, чем он отличается от других. Когда описываете преимущества, не используйте рекламные надписи и оценочные суждения «хит», «лучший», «топ» — это запрещено правилами площадки, а покупателю такие надписи не помогут сделать выбор.

2. Лаконичность. Инфографика не должна выглядеть сумбурно и хаотично, но при этом должна содержать основную информацию о товаре. Поэтому не пытайтесь уместить сразу все на одной фотографии — лучше сделать несколько картинок.

«Самое главное в инфографике — не перегрузить. Три-четыре основные мысли на одном фото — это максимум. Текст на карточке не должен быть мелким, чтобы покупатель заметил его в каталоге.

Обязательно учитывайте особенности самой площадки. Например, некоторые маркетплейсы добавляют на фото дополнительные плашки „скидка“ или „акция“. Они могут закрывать инфографику».

Бренд использует инфографику на нескольких фотографиях товара. На первом снимке покупатель видит основные характеристики унитаза, а на втором — описание сиденья. При этом карточка не выглядит перегруженной.

РИЧ-контент

Это расширенное описание товара в виде мини-лендинга, баннера, статьи с подробным описанием, яркими иллюстрациями или схемами. В таком формате продавец может рассказать о своем товаре в деталях и повысить вероятность продажи. По данным аналитической компании GfK, рич-контент позволяет увеличить конверсию в покупку на 25%.

Подробнее в нашей статье «Как продвинуть товар на Ozon с помощью рич-контента.

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