Первое, что нужно знать rich-контенте Ozon – он отлично продает! А значит, точно нужен. Как сделать рич контент для Озон самостоятельно – пошаговая инструкция в статье. Плюс – ценные советы и лайфхаки от экспертов.

Что такое рич-контент на ozon?

Rich-контент — дополнительный маркетинговый инструмент на Ozon, который позволяет добавить в карточку товара фотографии, видеоролики, инфографику и другие мультимедийные элементы.

Некоторые сравнивают его с лендингом: там собрана информация о вашем товаре в разном формате, плавно подводящая к продаже.

Зачем нужен рич-контент на ozon?

Rich-контент помогает акцентировать внимание на отдельных характеристиках товара.

Компания по продаже велосипедов и самокатов «подсветила», что их товары безопасны для детей, а ещё они крайне надежные благодаря проверенной системе производства.

С помощью такой инфографики магазин выделяется на фоне других продавцов, интерес аудитории к нему растёт, а значит, и повышается рейтинг в поисковой выдаче.

Пример Rich-контента с инфографиками

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В рич-контент нужно добавлять ту информацию, которая повысит интерес покупателя к товару, расскажет о его преимуществах и ответит на все вопросы о нём.

На этих карточках продавец заверяет, что его мойщик отлично справится со своей основной задачей — поможет с уборкой, а приятным бонус станет экономия, ведь салфетки можно стирать в стиральной машине и использовать повторно.

Пример Rich-контента с карточками

На фотографиях знаменитого пластилина Play-Dot мы видим всю доступную палитру, а также содержимое набора: всё ясно и прозрачно, можно брать! Прекрасный пример, как сделать кликабельный рич-контент на Озоне.

Пример Rich-контента с фотографиями

Инфографика и видео, 3D-модели и яркие, запоминающиеся презентации — отличный способ вызвать эмоции и влюбить покупателя в свой товар!

Благодаря эффектной демонстрации преимуществ в рич-контенте покупатель сможет рассмотреть товар со всех сторон, изучить характеристики — такое взаимодействие гораздо информативнее простого текста.

А презентация функционала и видеоинструкции покажут разные варианты эксплуатации вашего продукта.

Важный факт: в карточках товаров на Ozon есть поле «Описание». В него можно добавлять только текст. Но если вы решите добавить Rich-контент, то поле «Описание» перестанет отображаться в карточке.

Вам нужно выбирать, что вы хотите оставить: описание или Rich-контент. При этом стоит понимать, что Rich-контент по сути — это тоже описание, но с возможностью добавления визуального контента.

Изображения для десктопной и мобильной версии карточки товара

360°

Фото на 360° позволяют прокрутить товар и посмотреть его со всех сторон. Это очень популярный формат, который поможет увеличить конверсию в покупку.

Для техники стоит показать, какие кнопки можно нажать и зачем, для мебели — какие ящики в комоде выдвигаются, для посудомоечной машины — сколько тарелок помещается внутрь.

Чтобы рассмотреть товар, зажмите левую кнопку мыши поверх фото и потяните в любую сторону

Чтобы добавить такую функцию, нужно предоставить набор изображений товара, соответствующий требованиям. По нему маркетплейс создаст «крутящиеся» модели. Такая опция доступна как в десктопной, так и в мобильной версии сайта.

1. Чтобы снять такой комплект фотографий, нужно иметь специальную поворотную платформу, постоянный свет и фон.

Пример того, как может выглядеть фотостудия

2. Установите товар на платформу четко по центру. Если товар большой и не помещается целиком, снимайте его с разных точек по кругу.

3. Минимальное количество — 15 изображений в формате jpeg. Лучше от 36 до 60, потому что чем их больше, тем плавнее будет поворот товара.

4. В названиях файлов нельзя использовать символ «/».

5. Передать подборку фото в Ozon лучше с помощью собственного ftp, чтобы они не удалились со временем.

Чтобы делать такой контент на Ozon, для начала поставщикам и производителям нужно изучить требования Ozon к данным для карточек товаров.

Выбираем данные для рич-контента

Рич-контент преследует две цели:

упрощает покупателю выбор товара,

помогает продавцу увеличить продажи.

Скорее всего, вы уже знаете, какие вопросы клиент задает себе при выборе вашего товара. Их можно легко найти на сайтах с отзывами или узнать у специалистов вашего контактного центра.

Если выбрать товар сложно из-за его разнообразных характеристик, технических особенностей или высокой цены, рич-контент — лучший способ презентовать покупателю продукт.

Какие-то характеристики товара можно показать на фото (например, фактуру ткани или обивку корпуса);

Точные данные могут быть описаны цифрами (размер, диаметр или толщина);

Особенности установки, использования и обслуживания стоит показать на видео или представить в виде инфографики.

Так покупателю будет проще «примерить» товар, «попробовать» его еще до добавления в корзину и принять решение о покупке. Это улучшает покупательский опыт и увеличивает лояльность.

Пример соотношения форматов в рич-контенте

Кому стоит использовать рич-контент?

Задуматься об оптимизации карточек товаров стоит, если у вас:

падают или не растут продажи;

текущее наполнение карточек не отвечает запросам потребителей, не предоставляет полную информацию о товаре;

растёт число возвратов: покупатели жалуются на то, что товар не соответствует описанию, не оправдал их ожиданий;

вам сложно выделятся на фоне конкурентов;

информации в карточках много, но её трудно воспринимать в виде текста.

Создаём рич-контент на ozon

Техническая часть: как загрузить рич-контент на Ozon

Перед тем, как в Озон в ричконтенте вставить кликабельные фото, обязательно ознакомьтесь с правилами. У Ozon есть требования для рич-контента в html: продавцы могут загружать изображения, схемы, инструкции, диаграммы и примеры использования вместо обычного текстового описания. Также можно вставить в карточку товара видео с YouTube (оптимальный хронометраж — 1-2 минуты), загрузить фото 360 и дополнить карточку сертификатами и инструкциями.

Кстати, фото товара в шаблоне рич-контента (в отличие от обычных карточек товара) может содержать различные надписи. Важно не делать фото с подписями главными в подборке. Например, на второй или третьей фотографии товара можно указать «не содержит сахар» или «изготовлен из натурального хлопка».

Можно заполнить шаблон рич-контента самостоятельно или запросить такую услугу в Ozon. Также есть возможность прислать платформе готовую картинку. Стоимость создания rich-контента на заказ довольно доступная.

Размер изображения 2:1

Минимальный размер 1472x736 pxl

Формат – jpeg

Чтобы загрузить рич-контент на Ozon, поставщики могут отправить картинку по почте контент-менеджеру, либо html-код через запрос в поддержку.

Html формат дает возможность интегрировать поиск на сайте с текстовыми атрибутами в карточке товара и добавлять видео.

Селлеры же могут отправить запрос в личном кабинете с темой «Контент — Исправление ошибок» с картинкой через шаблон в атрибут «Изображение» в аннотации, или html — через запрос в поддержку.

Также ссылки на изображения с рич-контентом можно подгрузить с помощью Excel-шаблона из Ozon.Seller

Для этого нужно через пробел добавить ссылки на картинки в атрибут «Ссылки на фото аннотаций».

Удобно, когда процесс загрузки данных в шаблон рич-контента автоматизирован: это быстрее и исключает ручные ошибки. Поэтому часто такие шаблоны предлагают компании, занимающиеся упорядочиванием контента о товарах — PIM-системами, и технологические партнеры Ozon.

Частые технические вопросы:

Почему не работает кнопка Применить в рич-контенте? Попробуйте перещелкнуть на иконку мобильной версии и заново добавить картинки.

Почему не сохраняется рич-контент на Озон? Та же методика, что с неактивной кнопкой Применить.

Ссылки rich на сайте Озон работают, а в приложении не работают. Проверьте корректность ссылки и заполнены ли все атрибуты, особенно картинки.

Как настроить rich контент на Озоне для одного товара разных размеров? Используйте инфографику.

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Способы создания Rich-контента

Есть несколько способов создать Rich-контент для Ozon, и все они работают на основе кода JSON. Особенность кода в том, что его легко понимает как человек, так и компьютер.

1. Песочница и шаблон JSON

Первый способ — сделать все самостоятельно в специальной песочнице. Для новичков способ будет сложноват, поскольку все создается вручную с помощью написания кода.

В песочнице доступен макет с местом для фото, видеоконтента и текстовых описаний. Все изменения, которые вносятся в редакторе, отображаются на макете.

Интерфейс песочницы

Чтобы добавить изображения, нужно ввести прямые ссылки на них и указать размер фото. Чтобы добавить видео — прямую ссылку или ID видео на YouTube. В шаблоне доступно несколько разных виджетов. Те, которые не используются, из редактора нужно удалить.

Если в коде допущена ошибка, в правом нижнем углу появится надпись «Некорректный JSON».

2. Визуальный редактор Ozon

Редактор тоже работает на коде JSON, но это уже готовый конструктор, так что он интуитивно понятнее и проще для неспециалистов.

В левом боковом меню конструктора доступны разные блоки: изображения с текстом, карточки с фото, колонки с иконками, просто текст, видео, таблица. Чтобы выбрать один, достаточно перетащить его в рабочую область.

В рабочей области нужно заполнить все блоки: добавить фото (прямыми ссылками), отредактировать текст. Все блоки можно удалять, менять местами и добавлять новые. На изображения можно вставить активные ссылки на свой товар на Ozon.

В конструкторе видно, как Rich-контент будет выглядеть в мобильной и десктопной версиях. После заполнения всех блоков, форму нужно скачать для последующей загрузки в карточку товара на Ozon.

После того, как контент будет создан, нужно будет нажать кнопку «Применить». Это в случае, если в редактор вы зашли через кабинет. Rich-контент автоматически загрузится в карточку товара.

Рабочая область визуального редактора

3. Сторонний генератор Rich-контента

Richcontentozon — это сторонний сервис для создания Rich-контента.

В пробном периоде им можно бесплатно пользоваться только сутки, после чего необходимо оформить подписку. Минимальный тариф стоит 2000 рублей и даёт доступ к сервису на 31 день. Кроме этого, требуется оплата за хранение большого количества файлов. До 100 Мб оно бесплатно, дальше — от 350 рублей.

Генератор представляет собой конструктор, похожий на редактор Ozon, только он создан сторонними разработчиками. Чтобы пользоваться сервисом, необходимо добавить свой магазин на Ozon в личном кабинете. После этого станут доступны разные шаблоны для Rich-контента, в которых можно использовать медиафайлы разных форматов. Сервис покажет, как они будут выглядеть в мобильной и компьютерной версии маркетплейса.

Загрузка Rich-контента в карточку товара

Метод загрузки отличается в зависимости от того, где вы создавали Rich-контент.

Из визуального редактора Ozon Rich-контент импортируется в виде кода в карточку товара. Для этого его сначала нужно скачать в редакторе. Из песочницы — код сначала нужно проверить на корректность отображения всех виджетов, после чего скопировать его и добавить в карточку товара. После прохождения модерации Rich-контент отобразится в карточке. Rich-контент, созданный на стороннем сервисе, импортируется в карточку товара в нем же. Чтобы добавить Rich-контент в карточку товара через API, нужно перейти на страницу настроек и открыть API-ключи. Чтобы создать ключ API — в разделе API key выбрать тип токена «Товары», ввести название ключа и нажать «Создать ключ». Далее — использовать запрос POST /v2/product/import для добавления Rich-контента.

Загрузка Rich-контента через API

Главное

Рич-контент позволяет устроить интерактив и улучшить взаимоотношения с потребителем, он привлекает и удерживает внимание, вызывает интерес и создает атмосферу настоящего шопинга (ведь баннеры и фото рич-контента в едином стиле создают эффект шикарной витрины).

Используйте в текстах ключевые слова из семантического ядра, по которым вас ищут. Создавайте Rich-контент на отдельном сайте, а не в карточках товаров. Если вам понадобится что-то в нём поменять, вы сможете загрузить код в песочницу и внести правки. В самом редакторе внести правки не получится (только в последнем созданном контенте, который остался в черновике).

Rich-контент — это непростой инструмент со своими тонкостями. Сперва его создание может показаться сложным, но в целом сделать его — задача не трудная, но очень полезная. Однажды создав качественный Rich-контент, вы значительно улучшите позиции карточек, контент-рейтинг и, конечно, выделитесь на фоне конкурентов.